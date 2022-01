Löwens Missgeschick: "Darüber habe ich mich zu Tode geärgert"

Bei idealem Verlauf wäre für den VfL Bochum gegen Köln sogar mehr drin gewesen als ein 2:2. Ein Spieler des Aufsteigers jedenfalls ärgerte sich über einen kapitalen Fehlschuss.

In idealer Position tauchte Eduard Löwen kurz nach der Pause frei vor dem Kölner Kasten auf, wunderbar angespielt von Milos Pantovic. Aber der Bochumer Mittelfeldspieler, der eigentlich als überaus brauchbarer Techniker gilt, schoss den Ball überhastet über das FC-Tor.

"Dieser Ball", so Löwen hinterher, "muss wenigstens aufs Tor gehen. Über diesen Fehlschuss habe ich mich zu Tode geärgert." Das Missgeschick, so vermutet die Hertha-Leihgabe, werde ihn noch länger begleiten. "Darüber werde ich mich sicher noch ein paar Tage ärgern", vermutet der Olympia-Teilnehmer, der in Bochum immer noch ein bisschen unter seinen Möglichkeiten geblieben ist.

Thomas Reis rät seinem technisch beschlagenen Mittelfeldmann immer wieder mal, auf dem Platz nicht die Überdinge zu versuchen, sondern klarer zu spielen, einfache Bälle. Daran arbeitet Löwen noch, und er wartet weiter auf sein erstes Tor für seinen aktuellen Arbeitgeber.

Auch Rexhbecaj wartet noch auf sein erstes Tor - Asano macht es vor

Damit ist er nicht allein, auch Elvis Rexhbecaj, gesetzt im Bochumer Zentrum, sorgte bisher noch nicht für Torjubel beim VfL Bochum. Der laufstarke Mittelfeldmann, vom VfL Wolfsburg ausgehen, ist mit seinem großen Einsatz enorm wichtig für die Stabilität im Team, doch ein bisschen mehr Offensivdrang dürfte auch ihm nicht schaden. In manchen Situationen aber wirkt Rexhbecaj dann auch zu hektisch, um entschlossen den Weg in Richtung gegnerisches Tor zu suchen.

Wie es geht, hat immerhin ein anderer vorgemacht, bei dem bisher ebenfalls die Null stand. Auch Takuma Asano ist bisher unter seinen Möglichkeiten geblieben, bei Partizan Belgrad immerhin hatte er als veritabler Torschütze gegolten. Bei ihm ist sicher noch viel Luft nach oben; nun schoss der Japaner immerhin nach feiner Vorarbeit des eingewechselten Sebastian Polter das 2:2 und war am Ende "mächtig stolz" auf seinen Premierentreffer für den VfL Bochum.

Daran arbeitet auch Jürgen Locadia, aber der Niederländer hatte ja auch erst wenige Gelegenheiten, beim VfL für Torjubel zu sorgen. Insgesamt ist der von Brighton & Hove aus der Premier League gekommene Stürmer eine Bereicherung für das Angriffsspiel des VfL Bochum als technisch starker Angreifer, der Bälle auch mal für seine Nebenleute auflegen oder selbst abziehen kann.

Gegen Köln musste der Niederländer in der zweiten Halbzeit leicht angeschlagen vom Platz, eine genauere Diagnose steht noch aus. Aber bis zum nächsten Pflichtspiel sind ja noch knapp 14 Tage Zeit; am 4. Februar tritt der VfL bei Hertha BSC an.

Oliver Bitter