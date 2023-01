Lob für Bakker - Fran Garcia im Visier

Die linke Seite bleibt trotz des Tores von Mitchel Bakker beim 3:2-Sieg in Mönchengladbach die größte Baustelle im Leverkusener Kader. Als Lösung hat der Tabellenneunte Fran Garcia von Rayo Vallecano ins Visier genommen.

Es gibt vielleicht keinen Spieler im Trikot von Bayer 04 Leverkusen, der aufgrund seiner Leistungen so umstritten ist wie Mitchel Bakker. Es gibt aber auch nur wenige Spieler, die ihren Platz in der Startelf sicherer haben als der niederländische U-21-Nationalspieler, der die linke Seite der Werkself mit großartiger Athletik, aber genauso großen Defiziten im taktischen und spielerischen Bereich beackert.

Und so traf die Einschätzung von Xabi Alonso am Dienstag bei der Pressekonferenz vor dem Bochum-Spiel auf den Punkt, als er über die Qualitäten des 22-Jährigen sprach, die dieser einbringe: "Er hat Kraft, Energie, er kann von Anfang bis zum Ende laufen. Auf der linken Seite von unserem Strafraum bis zum anderen."

Dass der Modellathlet in Gladbach aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung traf, freute den Spanier ganz besonders. Entsprach Bakkers Positionierung bei dem Tor, das er nach einem Pfostentreffer von Adam Hlozek abstaubte, doch genau seinen Vorstellungen. "Sein Tor hat er aus zwei Metern gemacht. Das möchte ich sehen. Wenn wir diese Stabilität in der Mitte haben, brauchen wir auf den Flügeln diese Spieler, die in die Tiefe stoßen", so der Trainer.

Dass Bakker diese Wege macht, war ein Schwerpunkt bei der Weiterentwicklung des Linksverteidigers, der im 3-4-3 als Schienenspieler fungiert. "Wir haben mit ihm viel gearbeitet: Geh dorthin! Geh dorthin! Wenn du Tore schießen willst, musst du in den Strafraum gehen. Wenn du 20 Meter weiter hinten bleibst, wirst du niemals treffen", erklärte Xabi Alonso seine Anweisungen an den Linksverteidiger und fügte mit einem Grinsen an: "Ich habe ihm gesagt: Ich liebe dieses Kack-Tor, das er geschossen hat. Es war ein großartiges Kack-Tor."

Das Interesse an Fran Garcia besteht - Geht Bakker dann sogar?

Bakker erntete also Lob dafür, dass er Xabi Alonsos Anweisungen besser umsetzt. Von einer Ideallösung bleibt er aber weiterhin meilenweit entfernt. Dass er auf Dauer das Mandat für die linke Seite behält, ist weiterhin fraglich. Bemüht sich Bayer doch heftig um eine Verstärkung für die linke Seite, da Bakker den Ansprüchen zu oft nicht gerecht wird.

"Wir haben analysiert, was wir verbessern können, aber mein Fokus liegt jetzt auf dem morgigen Spiel", hielt sich der Trainer zum Thema Winter-Zugänge bedeckt. Ein Kandidat ist dabei Fran Garcia von Rayo Vallecano aus der spanischen La Liga. Der frühere U-21-Nationalspieler besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro. Diese soll der Bundesligist nach spanischen Medienberichten bereit sein zu zahlen.

Sicher ist, dass Fran Garcia auf Bayers Liste steht. Und ebenfalls, dass der Klub in etwa in der Größenordnung von zehn Millionen Euro in diesem Winter investieren könnte. Kommt der Spanier, wäre sogar ein Verkauf Bakkers im Januar noch denkbar.