Lo vor dem WM-Start: "Die Chemie ist wieder hervorragend"

Der DBB-Tross ist nach Japan aufgebrochen, wo die WM für die deutschen Basketballer am Freitag mit dem Duell mit dem Co-Gastgeber startet. Maodo Lo hat sich im kicker zu den Turnieraussichten geäußert.

Für Nationalspieler Maodo Lo ist der Zwist um Maximilian Kleber und dessen WM-Verzicht längst erledigt. "Es war Thema, als das auch in den sozialen Medien hochkochte. Ich denke, da wurde schon viel gesagt und geschrieben. Sobald die Vorbereitung begonnen hat, war das für uns als Mannschaft sowieso kein Thema mehr", sagte der 30-jährige gebürtige Berliner im kicker-Interview (Montag-Ausgabe). Kleber (Dallas Mavericks) hatte seine Teilnahme für diesen Sommer abgesagt, nachdem ihn Kapitän Dennis Schröder mit deutlichen Worten kritisiert hatte.

Das deutsche Team zählt bei der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) zu den Mitfavoriten, wie auch US-Trainer Steve Kerr nach dem knappen Sieg seiner Mannschaft am Sonntag in Abu Dhabi unterstrich.

Lo, der in der kommenden Saison für Olimpia Milano spielen wird, setzt auch auf den guten Zusammenhalt im Team. "Die Teamchemie ist ähnlich, da wir fast den gleichen Kader haben. Moritz Wagner ist dazugekommen, der letztes Jahr schon viel Zeit mit uns verbracht hat, aber verletzt war. Das gilt auch für Isaac Bonga. Und dazu noch David Krämer. Die Chemie ist wieder hervorragend", sagte der Point Guard - und hob explizit Neu-Raptor Schröder hervor: "Dennis ist unser Kapitän und führt auch im Training extrem an, er gibt die Intensität vor."

Das erste WM-Spiel bestreitet Deutschland am Freitag (14.10 Uhr MESZ/"MagentaSport" zeigt alle DBB-Spiele kostenfrei) in Okinawa gegen Co-Gastgeber Japan. Danach geht es gegen Australien (Sonntag, 10.30 Uhr) und Finnland (29. August, 9.30 Uhr).

Lesen Sie das komplette Interview mit Maodo Lo in der aktuellen kicker-Ausgabe (Montag). Darin spricht Lo auch über das mögliche Karriereziel NBA, Bundestrainer Gordon Herbert und den "wahnsinnigen" Franz Wagner.