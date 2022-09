Ljubicic: "Wir ziehen unser Ding durch!"

Nach der Führung für Wolfsburg gab es von den Kölnern eine Lehrstunde in Sachen Souveränität, Einstellung, Aggressivität und Zielstrebigkeit.

Ging es in Gesprächen vor der Saison um eine mögliche Platzierung für den 1. FC Köln, da spielte auch häufig der VfL Wolfsburg eine Rolle. Als Beispiel eines Klubs, der eigentlich alle Voraussetzungen mitbringt, deutlich besser dazustehen als irgendwo im Niemandsland der Tabelle und - wie in der vergangenen Saison - hinter dem FC.

Aktuell sieht es nicht danach aus, als würde sich daran etwas ändern. Und dies ist nach dem 4:2 für die Kölner in Wolfsburg alles andere als eine Überraschung. Torschütze Dejan Ljubicic drückte aus, was sich über 90 Minuten auf dem Rasen abgespielt hatte: "Es war ein überzeugender Auftritt von uns. Ich hatte nie das Gefühl, dass heute etwas schief geht."

Auch durch die frühe Führung ließen sich die Kölner nicht verunsichern, im Gegenteil gab es für die Wolfsburger im Anschluss eine Lehrstunde in Sachen Souveränität, Einstellung, Aggressivität und Zielstrebigkeit: "Wir ziehen unser Ding durch, wie in der letzten Saison", so Ljubicic, der erklärte: "Wir geben nie auf und können ein Spiel immer drehen. Wir hatten heute sehr viele Varianten im Spiel." Die Spieler, so drückte es der Österreicher aus, vertrauen dem Trainerteam zu 100 Prozent: "Sie wissen genau, was sie machen müssen.”

Schwäbe sieht Reifeprozess und lobt das Trainerteam

Begeistert registrieren die Fans, dass der FC sich mittlerweile zu einem Team entwickelt, das einen Sieg gegen einen nominell stärkeren Gegner erzwingen, aber eben auch erspielen kann: "Wenn man sieht, wie wir gegen eine Truppe, die auch was auf dem Kasten hat, nach vorne spielen, dann war das ein sehr verdienter Sieg. Es war schön mit anzusehen, wie wir die Dinger ausgespielt haben", lobte Torhüter Marvin Schwäbe, der ausführte: "Wir haben uns nach den Gegentoren nicht hinten rein fallen lassen. Das spricht für uns und daran sieht man auch, dass wir gereift sind. Wir haben den Gegner gut analysiert, die Trainer haben uns gut eingestellt und wir haben es gut umgesetzt. Deswegen Kompliment an Staff und Team. Wir können mit dem Saisonstart absolut zufrieden sein. Die interessanten Wochen kommen jetzt."

Mit ihnen kommen auch die Wechsel. Steffen Baumgart macht keinen Hehl daraus, dass er sein Team so aufstellt, wie er es für richtig hält. Dass nicht jeder Kritiker - ob Fan, ob Journalist - jede personelle Maßnahme versteht, ist dem Trainer herzlich egal. Und die Profis danken es ihm ja in der Mehrzahl. Baumgart nach dem Sieg in Wolfsburg: "Bei uns sind alle wichtig. Wenn ich sehe, wie Huseinbasic reinkommt und fast sein Tor macht. Wir schöpfen nicht aus dem Vollen. Aber wir schöpfen aus dem, was wir haben. Und die Jungs hauen alles raus. Und heute haben wir nicht nur alles rausgehauen. Wir haben auch gut gespielt.”