Ljubicic vor Comeback, aber Baumgart geht das Tempo flöten

Auch wenn es nach den Verletzungen von Marc Uth, Davie Selke und Timo Hübers beim Pokalspiel in Osnabrück Entwarnung gab, steht Steffen Baumgart beim Ligastart in Dortmund voraussichtlich ohne Stoßstürmer da. Zudem geht dem Kader aufgrund der angespannten Personalsituation in der Offensive das Tempo verloren.

Was macht ein Trainer, wenn ihm vor der Partie bei einem Spitzenklub die Mittelstürmer ausgehen? Logisch, er setzt auf schnelle Umschaltspieler, um zu kontern. Doch vor dem Bundesligaauftakt beim BVB drohen dem FC, gleich zwei wesentliche Elemente seines Offensivspiels wegzubrechen.

So fehlen Trainer Steffen Baumgart am Samstag zum einen voraussichtlich alle Stoßstürmer, die für das auf viele Flanken ausgelegte FC-Spiel essentiell sind. Zum anderen geht durch die Ausfälle diverser Offensivspieler auch das Tempo flöten, das über die Position der zweiten Spitze oder die beiden Halbpositionen im offensiven Mittelfeld entwickelt wird.

Uth und Selke mehr als fraglich - Adamyan als Alternative

Am Mittwoch konnte jedenfalls Uth, der als hängende Spitze oder Zehner fungiert, genauso wie Mittelstürmer Selke nur individuell trainieren. Ob ihre am Montag im Pokalspiel beim VfL Osnabrück (3:1 n.V.) erlittenen Oberschenkelverletzungen einen Einsatz zulassen, ist äußerst fraglich. Gerade bei Uth, der aus einer einjährigen Verletzungsgeschichte mit drei Schambein-Operationen kommt, dürfte Baumgart besondere Vorsicht walten lassen.

Bei Selke hat der Trainer noch eine Resthoffnung. "Wir müssen abwarten, aber wir haben kaum Zeit, um ihn hinzukriegen", erklärt der 51-Jährige. Dass es bei dem Winterzugang für die Startelf reicht, ist eher unwahrscheinlich. Folglich wird mit Sargis Adamyan ein spielender Stürmer die Selke-Rolle übernehmen müssen, da Steffen Tigges (nach Schulteroperation) und Florian Dietz (nach Kreuzbandriss) noch Rückstände aufarbeiten müssen.

Auch auf Linton Maina, der schon vor den letzten beiden Testspielen mit Rückenproblemen ausfiel, muss der FC verzichten. "Linton ist auf keinen Fall dabei. Ich wäre froh, wenn es nächste Woche klappt", sagt Baumgart über den 24-Jährigen, der als zweite Spitze oder über die offensive Halbposition agieren kann. Aufgrund der längeren Pause für Jan Thielmann (Muskelverletzung im Oberschenkel) werden also die beiden schnellsten Kölner Offensivkräfte am Samstag ausfallen.

Baumgart gibt sich bei Ljubicic optimistisch

In der Not sorgt voraussichtlich nur ein Rückkehrer für etwas Linderung. Dejan Ljubicic, der im Test gegen Nantes eine Verletzung am Sprunggelenk erlitten hatte, nahm am Mittwoch wieder das Teamtraining auf und steht vor dem Comeback. "Bei Ljubi sieht es positiv aus. Wir haben noch zwei Einheiten und müssen sehen wir er die Belastung verkraftet", zeigt sich Baumgart optimistisch.

Gibt es bei dem österreichischen Nationalspieler keinen Rückschlag, stellt ihm sein Trainer auch direkt einen Platz in der Startelf in Aussicht. Ist der rechte Mittelfeldspieler fit, wird dieser "wahrscheinlich" in Dortmund beginnen. Trotzdem wird die ohnehin schon anspruchsvolle Aufgabe beim Vizemeister mit der ausgedünnten Offensive zur Mammutaufgabe.