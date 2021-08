Ljubicic: Lohn für starke Leistung

Verdienter Lohn für gute Arbeit: Dejan Ljubicic (23) wurde am späten Sonntag vom österreichischen Bundestrainer Franco Foda für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Moldau, Israel und Schottland nachnominiert.

Der Mittelfeldspieler - vor der Saison als Kapitän von Rapid Wien ablösefrei nach Köln gekommen - spielte bisher als einziger Neuzugang der "Geißböcke" jede Partie der neuen Saison, untermauerte dabei seinen Ruf als lauf- und zweikampfstarker Verbindungsspieler, dessen Wirkungskreis längst nicht allein auf die Defensive beschränkt ist.

Trainer Steffen Baumgart charakterisiert ihn als "Anläufer vor dem Herrn", als Spieler also, der in der Lage ist, unentwegt früh den Aufbau des Gegners zu stören. Nicht seine einzige Fähigkeit: Ob zentral offensiv, als Sechser oder halbrechts in der Raute - Ljubicic passt im Regieraum in jede Rolle, gerne stößt er auch in die Spitze vor. Am Samstag wurde ihm ein schönes Tor wegen Handspiels aberkannt, elegant hatte er zuvor die VfL-Abwehr ausgetanzt und überlegt vollstreckt.

Nach Florian Kainz und Louis Schaub ist "Dejo" aktuell der dritte Kölner, der für das ÖFB-Team berufen wurde, auch dies ist Ausdruck der starken Leistungen des FC in der jungen Saison.