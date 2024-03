Obwohl Welbeck an Kane erinnert: Liverpool dreht Spiel gegen Brighton

Der FC Liverpool hat am Sonntagnachmittag im Meisterrennen der Premier League vorgelegt. Beim 2:1 gegen Brighton & Hove Albion ließen sich die Reds auch von einem ganz frühen Schock-Moment nicht aus der Bahn werfen.

Enttäuschungen hatten beide Trainer in der Länderspielpause zu verarbeiten: Jürgen Klopp hatte sicherlich noch am 3:4 nach Verlängerung bei ManUnited im FA Cup zu knabbern, Roberto de Zerbi verpasste mit den Seagulls trotz des 1:0 gegen die Roma deutlich das Europa-League-Viertelfinale.

Einen schnellen Stimmungsaufheller erfuhr allerdings der Gäste-Coach, weil Brighton nach nur 87 Sekunden in Anfield in Führung ging: Nach einer Verkettung von Fehlern und Unachtsamkeiten war es Welbeck, der den Ball von der Strafraumkante humorlos ins rechte obere Eck setzte (2.).

Schneller hatte Liverpool in einem Premier-League-Heimspiel zuletzt im Oktober 2019 zurückgelegen, als ein gewisser Kane bereits nach 47 Sekunden für Tottenham getroffen hatte. Die zweite Parallele allerdings: Auch damals reichte den Spurs das frühe Tor nicht für Zählbares, am Ende stand eine 1:2-Niederlage.

Veltman ungeschickt, Luis Diaz dankt

Am Comeback arbeitete Liverpool direkt nach dem Rückstand - mit wütenden Angriffen. Salah verpasste nur knapp den Ausgleich (9.), ehe der Ägypter als Vorbereiter in Erscheinung trat - Veltman verlängerte den Kopfball ungeschickt auf Luis Diaz, der verdientermaßen ausglich (27.).

Brighton war bei seinen wenigen Vorstößen brandgefährlich, doch Welbeck traf diesmal nur das Außennetz (31.). Auf der Gegenseite blieb Salah glücklos, diesmal schloss der Linksfuß viel zu lässig ab (32.). Nach dem Seitenwechsel intensivierte Liverpool seine Bemühungen, doch Mac Allister und Szoboszlai hatten ihr Visier nicht richtig eingestellt (54., 63.).

Also musste Salah gegen seinen Lieblingsgegner in der Premier League ran: Nach tollen Pässen von Szoboszlai und Mac Allister stand Liverpools bester Torschütze im Strafraum blank und schoss zum 2:1 ein - sein 16. Saisontor (65.). Es war bereits seine 15. direkte Torbeteiligung (neun Tore, sechs Assists) gegen die Seagulls, gegen kein anderes PL-Team ist Salah erfolgreicher.

Luis Diaz feiert zu früh

Kurz darauf feierte Anfield bereits das 3:1, doch Luis Diaz stand bei Salahs perfektem Zuspiel hauchzart im Abseits (71.). Salah hatte zwei weitere Chancen, sein Torekonto in die Höhe zu schrauben, doch der schon gegen Deutschland überragende Oranje-Keeper Verbruggen ließ sich nicht noch einmal überwinden (75., 90.).

So blieb es beim verdienten 2:1 für den Favoriten, der damit vorübergehend die Tabellenführung in der Premier League übernahm und sich in aller Ruhe das Spitzenspiel zwischen Arsenal und ManCity ansehen konnte.

Weiter geht es für die Reds dann am Donnerstag (20.30 Uhr), wenn das Heimspiel gegen Schlusslicht Sheffield ansteht. Einen Tag zuvor sind die Seagulls zur gleichen Zeit in Brentford zu Gast.