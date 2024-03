Werner bricht durch, Son trifft spät: Spurs ringen Luton Town nieder

Die Tottenham Hotspur haben einen knappen wie wichtigen Dreier im Kampf um die Königsklasse eingefahren. Nach frühem Rückstand gegen Luton Town vergaben die Spurs einige Hochkaräter, ehe spät doch noch der Siegtreffer gelang.

Ange Postecoglou setzte bei den Spurs gegenüber der überraschend klaren 0:3-Pleite beim FC Fulham auf lediglich einen frischen Mann - auf Timo Werner, der für Johnson begann.

Rob Edwards, Coach bei Luton Town, veränderte seine Startelf nach dem 1:1 gegen Nottingham auf zwei Positionen, Berry und Ex-Spur Townsend spielten anstelle von Clark und Ogbene.

Luton erwischte einen echten Traumstart, nach Townsends Vorstoß verlagerte Barkley zum Ex-Bremer Chong, der die Spurs früh schockte (3.).

Son im Doppelpfosten-Pech

Ein echter Nackenschlag für den haushohen Favoriten, der sich aber schnell erholte und die abstiegsbedrohten Gäste zeitweise mächtig unter Druck setzte. Werner scheiterte nach seinem starken Dribbling noch knapp (15.), wenig später prallte die Kugel nach Sons Schuss an beide Pfosten, ehe anschließend Bissouma an Mengi auf der Linie scheiterte (20.).

Mit Glück und Kampf überstand Luton diese Phase, im Anschluss bekam Tottenham immer mehr Probleme, Angriffe nach vorne zielstrebig zu fahren. Da die Gäste mit Defensivarbeit beschäftigt waren, blieb es zur Pause bei der knappen Führung für Luton.

Johnson bringt Schwung

Postecoglou reagierte und brachte für den recht blassen Kulusevski Johnson - ein Schachzug, der sofort aufgehen sollte. Der 22-Jährige war sofort an vielen Aktionen beteiligt und bereitete den Ausgleich vor: Sein scharfer Flachpass sollte Werner erreichen, kurz vor dem einschussbereiten Deutschen drückte Kaboré den Ball aber unfreiwillig ins eigene Tor (51.).

Nun rollte wieder der Spurs-Express nahezu im Minutentakt und über die erstarkte rechte Seite auf das Tor der Gäste zu, Son (56.) und Johnsons Hereingabe (62.) hatten aber noch nicht die Führung zur Folge. Johnson stand weiterhin voll im Fokus und hatte viel Pech, als sein Abschluss - von Kaminski abgefälscht - die Linie entlang trudelte, ehe Doughty klären konnte (78.).

Son bricht ganz spät doch noch den Bann

Luton wollte nur noch den Punkt mitnehmen, der im Abstiegskampf noch so wichtig werden könnte - sie sollten ihn aber nicht bekommen. Werner taute in der Schlussphase noch einmal auf, brach auf links durch und flankte flach ins Zentrum. Dort legte Johnson ganz geschickt für Son ab, dessen abgefälschter Schuss unhaltbar wurde und die Spurs so spät aber verdient auf die Siegerstraße brachte (86.). Die neunminütige Nachspielzeit brachte nichts mehr ein.

Bereits unter der Woche steht der 31. Spieltag in der Premier League an. Tottenham gastiert am Dienstag bei West Ham (21.15 Uhr) und Luton ist beim FC Arsenal zu Gast (20.30 Uhr).