Unverwüstliche Red Devils im Halbfinale - Liverpools Quadruple-Traum platzt in der 121. Minute

Der FC Liverpool ist in einem packenden FA-Cup-Viertelfinale ausgeschieden - weil Manchester United sowohl in der regulären Spielzeit als auch in der Verlängerung das letzte Wort hatte. Der Matchwinner flog noch vor dem Wiederanpfiff vom Platz.

Antony (oben) rettete ManUnited in die Verlängerung - dort wurde ein anderer Joker zum Matchwinner der Red Devils. IMAGO/Offside Sports Photography