Linksfuß für Sandhausen: Ochs kommt aus Hannover

Der SV Sandhausen hat Philipp Ochs unter Vertrag genommen. Der 25-Jährige wechselt ablösefrei von Hannover 96 an den Hardtwald.

"Wir wollten für unsere offensiven Außenpositionen einen Linksfuß holen, das ist uns mit der ablösefreien Verpflichtung von Philipp Ochs gelungen. Philipp ist ein Junge aus der Region und bringt aufgrund seiner vorherigen Stationen schon eine Menge, auch internationale, Erfahrung mit. Wir freuen uns auf Philipp", begrüßte Mikayil Kabaca auf der SVS-Website den Neuzugang.

Ochs, der vorrangig auf der linken Außenbahn zum Einsatz kommt, kam in seiner Jugend auf 59 Länderspiele für sämtliche Junioren-Auswahlteams beim DFB ab der U 15 und wurde im Jahr 2016 mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber für besondere Leistungen im Nachwuchsbereich ausgezeichnet. Im Profibereich blieb ihm der Durchbruch in der Bundesliga aber bisher verwehrt. Nachdem er von Hoffenheim zunächst nach Bochum und Aalborg verliehen worden war, schloss er sich im Winter 2019/20 Hannover an. Für Bochum und Hannover absolvierte er insgesamt 54 Zweitligapartien.

Ochs: "Möchte hier den nächsten Schritt machen"

Ochs, der bei der TSG Hoffenheim ausgebildet wurde, spielte die vergangenen zweieinhalb Jahre bei Hannover 96. Da sein Vertrag bei den Roten zum 30. Juni ausläuft, kostet er keine Ablöse. "Ich bin froh, hier zu sein und werde alles geben, damit wir unsere Ziele erreichen können. Ich möchte hier den nächsten Schritt machen und freue mich auf viele stimmungsvolle Spiele in unserem Stadion“, sagte Ochs selbst zu seinem Wechsel an den Hardtwald.

"Mit Philipp als Linksfuß erweitern wir unsere Möglichkeiten im Offensivbereich. Er ist variabel einsetzbar und kennt die zweite Liga aus seiner Zeit in Hannover und Bochum aus dem Effeff. Zudem bringt er die für uns nötige Mentalität und Charaktereigenschaften mit." Ochs ist nach Angreifer Matej Pulkrab (Sparta Prag) der zweite Neuzugang der Kurpfälzer für die kommende Saison.