Pokal-Spezialist am passenden Ort: Chaibi soll Eintracht-Offensive bereichern

Fares Chaibi (20) heißt die nächste Neuverpflichtung in Frankfurt. Wie die Eintracht hat der Algerier ein Faible für den nationalen Pokalwettbewerb.

Kaua Santos da, Jesper Lindström weg, Christopher Lenz weg: Viel los bei Eintracht Frankfurt auf der Zielgeraden des Transfermarathons: Nun hat die SGE einen halben Tag nach dem Abgang von Lindström den Kader schon wieder mit einem neuen Offensivmann bestückt. Die Hessen gaben am Mittwochfrüh die Verpflichtung von Fares Chaibi bis Sommer 2028 bekannt.

Die 20 Jahre alte Offensivkraft kommt vom FC Toulouse und kostet eine Basisablöse von zehn Millionen Euro. Beim Klub aus der Ligue 1 wurde Chaibi auf allen Positionen im Angriffsspiel eingesetzt, am häufigsten aber als Linksaußen. Diese Position nah an der Seitenauslinie gibt es im System von Dino Toppmöller bisher nicht, doch Bedarf auf den angrenzenden Positionen ist vorhanden. Schließlich hat nicht nur Lindström, sondern auch Daichi Kamada den Klub bekanntlich verlassen.

Wichtige Rolle beim Sensations-Pokalsieger

"Er ist auf mehreren offensiven Positionen variabel einsetzbar und bringt Attribute mit, die unser Spiel bereichern werden", sagt SGE-Sportdirektor Timmo Hardung. "In den Gesprächen mit Fares haben wir gemerkt, wie sehr er für die neue Aufgabe und Eintracht Frankfurt brennt."

Chaibi debütierte erst im August 2022 im Profifußball, nahm dann aber schnell eine wichtige Rolle beim späteren Sensations-Pokalsieger Toulouse ein. Drei Tore und zwei Assists erzielte er in fünf Einsätzen in diesem Wettbewerb. Keine schlechten Voraussetzungen für seine Zeit in Frankfurt, also bei einem Klub, der in den vergangenen Jahren seine Vorliebe für den DFB-Pokal mehrfach unter Beweis gestellt hat.

In 36 der 38 Ligaspiele kam er zudem zum Einsatz, selten über 90 Minuten, steuerte aber fünf Tore und fünf Assists bei. Für die algerische Nationalmannschaft lief Chaibi, der auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, im März 2023 erstmals auf.