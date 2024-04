Ligaunabhängig: FC St. Pauli verlängert mit Hauptsponsor

Der FC St. Pauli arbeitet bereits seit zehn Jahren ununterbrochen mit seinem Hauptsponsor zusammen. Nun wurde die Zusammenarbeit um drei weitere Jahre verlängert.

Bereits in den Jahren 2006 bis 2009 liefen die Profis des FC St. Pauli mit dem Mobilfunkanbieter Congstar auf dem Trikot auf, zur Saison 2014/15 folgte das zweite Engagement des Unternehmens, das seither ununterbrochen besteht. Am Montag gab der Zweitliga-Spitzenreiter nun die Verlängerung mit seinem Hauptsponsor um drei weitere Jahre bekannt. Bis Ende der Saison 2027/28 wird die Zusammenarbeit ausgeweitet.

"Mit Congstar verbindet uns seit vielen Jahren eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft auf Augenhöhe. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Partner seine Zusammenarbeit stets vorzeitig verlängert hat", freut sich Wilken Engelbrecht, kaufmännischer Geschäftsleiter beim FC St. Pauli. "Zusammen wollen wir auch in Zukunft gesellschaftlich relevante Themen progressiv und kreativ angehen. Gerade in einer Zeit, in der sich der gesellschaftliche Diskurs immer mehr nach rechts verschiebt, sind wir sehr dankbar einen Hauptsponsor wie Congstar an unserer Seite zu haben, der mutig seine gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt. Wir stehen auch in unserem Land in diesem Jahr vor richtungsweisenden Wahlen und sehen es gemeinsam mit Congstar als unsere Verantwortung an, klare Kante für demokratische und gesellschaftliche Grundwerte zu zeigen. Es ist alles andere als gewöhnlich, dass ein Unternehmen wie Congstar bereit ist, seine mediale Reichweite für diese wichtigen Haltungsthemen einzusetzen."

Ligaunabhängige Verlängerung

"Die Zusammenarbeit mit dem FC St. Pauli ist etwas ganz Besonderes. Wir verstehen sie daher auch nicht als ein klassisches Sponsoring, sondern als eine echte Partnerschaft. Den erfolgreichen gemeinsamen Weg werden wir - unabhängig von der Ligazugehörigkeit - sehr gerne und voller Leidenschaft weiterbeschreiten. Dabei werden wir auch zukünftig Botschaften für Toleranz, Vielfalt, Respekt und gegen Rassismus setzen und unsere Gaming-Aktivitäten weiter stärken. Wenn das eine oder andere dabei vielleicht auf den ersten Blick für das fußballerische Umfeld ungewöhnlich ist, passt es aber zu unseren gemeinsamen Werten", so Congstar-Geschäftsführer Axel Orbach.