Lienen verlässt den FC St. Pauli

Beim FC St. Pauli endet eine Ära: Ewald Lienen (68) wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Lienen heuerte im Dezember 2014 bei den Kiez-Kickern an und war seitdem in verschiedenen Funktionen für die Hambuger tätig. Zuerst als Cheftrainer, ab Juli 2017 als Technischer Direktor und zuletzt als Werte- sowie Markenbotschafter. Außerdem hat er sich für die Kiezhelden engagiert.

Nun verlässt Lienen den FC St. Pauli, weil er "nach siebeneinhalb Jahren meinen Lebensmittelpunkt und zum Teil auch meine beruflichen Aktivitäten wieder mehr ins Rheinland, meine Heimat, verlegen möchte". Deshalb werde er "unsere bisherige großartige Zusammenarbeit nicht weiter verlängern", wie Lienen auf der Vereinswebsite zitiert wird.

Göttlich: "Ich bin ein Ewald-Fan"

"Ewald Lienen ist ein herausragender Mensch, der in verschiedenen Funktionen für unseren FC St. Pauli gewirkt hat", sagt Präsident Oke Göttlich. "Wir haben viel gemeinsam erlebt - und nach dieser gemeinsamen Zeit kann ich nur feststellen: Ich bin ein Ewald-Fan."

Für Lienen war St. Pauli immer auch eine Herzensangelegenheit. "Ich bin insbesondere dankbar dafür, dass ich in den letzten fünf Jahren in ganz anderen Funktionen als rein sportlichen für diesen besonderen Verein tätig sein konnte. Meine besten Wünsche gelten den wunderbaren Kollegen und der fantastischen Fangemeinde", so der 68-Jährige.