Lewandowski bleibt heiß - Und plötzlich taucht Müller auf

Für Julian Nagelsmann füllt sich der Bayern-Kader weiter tröpfchenweise. Ab Dienstag trainiert dann auch wieder Robert Lewandowski - und einen echten Frühstart legte Thomas Müller hin.

Am Montag trat der polnische Ausnahme-Torjäger wieder seinen Dienst beim Rekordmeister an. Zwar trainierte der 32-Jährige nach seinem wegen der EM verlängerten Urlaub noch nicht auf dem Platz an der Säbener Straße, doch zum Wochenstart stand auch für den frischgebackenen "Fußballer des Jahres" die Leistungsdiagnostik auf dem Programm.

Dass sich Lewandowski und seine Kollegen in der neuen Spielzeit mit weniger als allen möglichen Titeln abgeben wollen, kann zumindest die nationale Konkurrenz aus Dortmund und Leipzig vergessen. "Wir werden hier sicher nicht aufhören, wir haben Appetit auf noch mehr Titel", sagte Lewandowski am Montag.

Wir werden hier sicher nicht aufhören, wir haben Appetit auf noch mehr Titel. Robert Lewandowski

Goretzka & Co. steigen Dienstag ein - Müller überrascht mit Tempoläufen

Nagelsmann begrüßte am Montag neben Lewandowski sieben weitere EM-Teilnehmer. Von der DFB-Auswahl stießen Leroy Sané, Leon Goretzka, Niklas Süle und Jamal Musiala dazu und auch das französische Trio Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Corentin Tolisso kehrte zurück.

Damit wären eigentlich nur noch Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller aus dem gesamten Bayern-Kader im Urlaub. Doch am Montag tauchte plötzlich Müller auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße auf und wurde bei Tempoläufen gesichtet. Warum der Offensivallrounder seine Auszeit verkürzte, ist noch offen. Das Testspiel am Mittwochabend gegen Borussia Mönchengladbach (18 Uhr, LIVE! bei kicker) dürfte aber nicht nur für Müller, sondern auch für Lewandowski & Co. zu früh kommen. Dieser Vorgriff auf den Bundesliga-Auftakt am 13. August bei den Fohlen wird noch weitestgehend ohne Nationalspieler über die Bühne gehen.

Improvisator Nagelsmann - Gnabry bekommt "vielleicht 20 Minuten"

Und so muss Nagelsmann nach der Testspiel-Niederlage gegen Köln (2:3) und dem Remis gegen Ajax Amsterdam (2:2) ein weiteres Mal improvisieren. "Es ist keine ganz einfache Situation. Wir müssen total unterschiedlich belasten. Wir haben Spieler, die sind schon in der dritten, vierten Woche der Vorbereitung. Und wir haben die Spieler, die jetzt erst einsteigen", sagte der neuen Bayern-Trainer, er werde deshalb "mehr oder weniger zweigleisig fahren" müssen. Serge Gnabry, schon wieder etwas länger dabei, könne gegen Gladbach "vielleicht 20 Minuten" bekommen.

Erst am Samstag und damit eine knappe Woche vor dem Pflichtspielstart mit der Pokal-Partie beim Fünftligisten Bremer SV (6. August, 20.45 Uhr) will Nagelsmann dann den potenziellen Stammspielern mehr Einsatzzeit geben. Als Gegner kommt die SSC Neapel nach München. "Dann werden Spieler zum Einsatz kommen müssen", sagt Nagelsmann. "Da werden wir gucken, wie viele Minuten sie sammeln."

Wenn ich den ganzen Kader zusammen habe, trennt sich die Spreu vom Weizen. Julian Nagelsmann

Klar ist: Auch wenn die Vorbereitung der Bayern bisher von Nagelsmann viel Improvisationskunst erforderte, so muss er wohl schon bald etliche harte Personalentscheidungen treffen und diese auch gut moderieren. "Wenn ich den ganzen Kader zusammen habe, trennt sich die Spreu vom Weizen", sagt Nagelsmann. Für alle ist dann der Konkurrenzkampf eröffnet. Außer für den nimmersatten Lewandowski.