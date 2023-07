Leverkusens Diaby kurz vor Wechsel zu Aston Villa

Flügelspieler Moussa Diaby steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die Premier League. Zuletzt hatten sich Aston Villa und der saudische Klub Al-Nasr ein Wettbieten geliefert.

In der vergangenen Woche geriet Bewegung in den Poker, nun ist der Transfer offenbar auf der Zielgeraden. Wie zunächst "Sky" berichtete und anschließend mehrere Medien bestätigten, steht Aston Villa kurz davor, das Rennen um Bayers Flügelspieler Moussa Diaby zu gewinnen. Der Wechsel des Franzosen in die Premier League soll demnach in den nächsten Tagen finalisiert werden.

Im Raum steht eine Ablöse von 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Der Tabellensiebte der vergangenen Premier-League-Spielzeit und der saudische Klub Al-Nasr, bei dem auch Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, hatten sich in den vergangenen Tagen ein Wettbieten geliefert. Das Rennen machen nun allem Anschein nach die ambitionierten Engländer.

Dass sich der 24-jährige Diaby nach vier Saisons, 172 Pflichtspielen und 49 Toren für Bayer bereit für den nächsten Schritt fühlte, war bekannt. Bereits im vergangenen Sommer hatte er mit einem Wechsel kokettiert - nun scheint der Weg frei. Und die Werkself dürfte eine ordentliche Ablöse erhalten für den Offensiven, der 2019 von Paris Saint-Germain gekommen war und derzeit noch bis 2025 Vertrag hat.

An diesem Freitag bestreitet Leverkusen das erste Testspiel der Sommer-Vorbereitung gegen den SC Paderborn (17.30 Uhr in Velbert). Höchst unwahrscheinlich, dass Diaby dort noch dabei ist.