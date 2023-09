Leverkusen und Stuttgart marschieren - Gladbach gewinnt Krisenduell - Götze fliegt

Bayer 04 Leverkusen und der VfB Stuttgart bleiben weiter die Mannschaften der Stunde in der Bundesliga. Beide Teams gewannen ihre Auswärtsspiele am Samstagnachmittag. Borussia Mönchengladbach holte den ersten Sieg der Saison.

Eigentor und Traum-Freistoß: Leverkusen marschiert weiter

Bayer 04 Leverkusen bleibt ungeschlagen und eilt in der Bundesliga von Sieg zu Sieg. Beim 3:0 in Mainz war die Werkself aber auch auf die Unterstützung des Gegners angewiesen: Mainz-Verteidiger van den Berg unterlief ein unglückliches Eigentor (18.), das in einer eigentlich ausgeglichenen ersten Hälfte den Unterschied machte. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Leverkusen dann gnadenlos effizient und erhöhte durch ein tolles Freistoßtor von Grimaldo (59.) und einen satten Abschluss von Hofmann (65.) auf 3:0. Mainz bleibt trotz einer respektablen Leistung mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz.

Pleas Knoten platzt: Gladbach gewinnt Krisenduell

Borussia Mönchengladbach gewann das Krisenduell mit dem VfL Bochum mit 3:1 und feierte den ersten Saisonsieg. Dabei platzte auch der Knoten von Stürmer Plea: Der französische Stürmer legte zunächst die Gladbacher Führung durch Neuhaus (27.) auf, dann gelang ihm noch vor der Pause ein Doppelpack (37., 45.+3). Sein letztes Tor in der Bundesliga hatte der Angreifer noch im November 2022 erzielt - ausgerechnet ebenfalls gegen Bochum. Die Hausherren kämpften sich durch ein Tor von Losilla (68.) zurück, bleiben aber dennoch in dieser Saison sieglos.

Joker Undav sticht: Stuttgarts Serie hält

Der VfB Stuttgart bleibt in der Spitzengruppe der Bundesliga. Auch das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln gewannen die Schwaben - obwohl Toptorjäger Guirassy diesmal ohne Tor blieb. Nach einer abwechslungsreichen ersten Hälfte ohne Tore, aber mit Chancen auf beiden Seiten, sorgte ein Joker für die Entscheidung: Der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte Undav erzielte auf Vorlage von Führich sein erstes Bundesligator und sorgte damit für den vierten Stuttgarter Sieg in Folge (68.). Kurz vor Schluss setzte schnürte Undav sogar noch den Doppelpack (88.) und machte alles klar. Köln bleibt durch das 0:2 weiterhin sieglos - und damit im Tabellenkeller.

Bestes Traum-Freistoß: Union verliert schon wieder

Union Berlin hat die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge kassiert. Auch bei Aufsteiger Heidenheim unterlagen die Köpenicker mit 0:1. In einem Spiel, in dem beide Teams zunächst zahlreiche gute Chancen vergaben, brachte ein herrlicher Freistoß die Entscheidung: Heidenheims Offensivmann Beste nagelte den Ball über den Umweg Latte ins Tor und sorgte damit für das Tor des Tages (59.). Kurze Zeit darauf bekam Union eigentlich einen Elfmeter zugesprochen, der nach VAR-Einsatz aber wieder einkassiert wurde. In der Folge kam der Champions-League-Teilnehmer nicht mehr entscheidend vors Tor und steckt nun in einer kleinen Ergebniskrise.

Auch weil Götze fliegt: Wind schießt Wolfsburg zum Sieg

Jonas Wind bleibt einer der Top-Spieler dieser Bundesligasaison. Gegen Eintracht Frankfurt erzielte der Däne seine Saisontore sechs und sieben und sicherte einen 2:0-Sieg für den VfL Wolfsburg. Dabei erzielt Wind beide Tore per Abstauber - zunächst in der 31. Minute aus dem Spiel heraus, dann in der 84. Minute per Elfmeter-Nachschuss, nachdem er zunächst vom Punkt an SGE-Keeper Trapp gescheitert war. Zu diesem Zeitpunkt spielte Frankfurt bereits in Unterzahl, weil Götze in der 59. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.