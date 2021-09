Leverkusen muss drei Spiele auf Andrich verzichten

Für sein überhartes Einsteigen gegen Stuttgarts Tanguy Coulibaly sah Robert Andrich nach Videobeweis die Rote Karte. Der Leverkusener wurde für drei Spiele gesperrt und wird zudem zur Kasse gebeten.

Andrich, der beim 3:1 in Stuttgart in der 2. Minute per Kopf das 1:0 erzielt hatte, traf Coulibaly in der 30. Minute mit dem gestreckten Bein am Knie und sah dafür zunächst die Gelbe Karte. Nach Hinweis des Videoreferees sah sich Schiedsrichter Benjamin Cortus die Szene nochmal am Monitor an und zückte dann Rot. Große Diskussionen blieben aus, auch Übeltäter Andrich verzichtete auf Widerworte.

Wie das DFB-Sportgericht nun entschied, muss Andrich drei Spiele zuschauen, dazu erhielt er eine Geldstrafe von 15.000 Euro. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Andrich war Mitte August von Union Berlin nach Leverkusen gewechselt, für die Werkself kam der 26-Jährige bislang in vier Bundesligaspielen zum Einsatz. In der ersten Runde des DFB-Pokals hatte er noch das Trikot der Köpenicker getragen. Sein Vertrag bei Bayer hat eine Laufzeit bis 2026.