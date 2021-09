Leverkusen muss bis Januar auf Baumgartlinger verzichten

Nach zwei Kurzeinsätzen steht Sechser Robert Andrich am Samstag gegen den BVB erstmals in Leverkusens Startelf, wie Trainer Gerardo Seoane am Dienstag ankündigte. Unterdessen fällt Andrichs Konkurrent Julian Baumgartlinger nach einem erneuten Eingriff am Knie bis in den Januar aus.

Wird in diesem Jahr wohl nicht mehr auflaufen: Julian Baumgartlinger musste erneut unters Messer. imago images/Laci Perenyi