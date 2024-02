Personell stark nachgelegt: TSG gewinnt Verfolgerduell nach Blitzstart

Die TSG Hoffenheim hat Spiel eins nach Stephan Lerchs Ankündigung, sein Traineramt im Sommer niederzulegen, gewonnen. Zu Gast bei der zu Hause zuvor ungeschlagenen Werkself half die Kraft von der Bank.

Hoffen und Bangen beim 1:1: Nikola Karczewska (2. v. re.) hat abgezogen, nicht nur Martina Tufekovic (re.) will den Ball am liebsten mit den Augen am Tor vorbeilenken. IMAGO/Jan Huebner