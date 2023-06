Leverkusen als Tummelplatz für Talente - Mainz altert dramatisch

Nachwuchs-Förderung in der Bundesliga ist und bleibt ein schwieriges Thema. Europas Top-5-Ligen haben in Sachen Talentförderung massiv aufgeholt. Wie es gehen könnte, zeigt die Ligue 1.

Mit nahezu identischer Punktzahl schlossen Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt die vergangene Saison im gehobenen Mittelfeld der Tabelle ab - nicht die einzige Gemeinsamkeit der drei Teams. Sie waren zugleich die Mannschaften, die am stärksten auf junge Akteure setzten.

Mehr als die Hälfte der Leverkusener Einsatzminuten entfielen auf Spieler, die maximal 23 Jahre alt waren. Insbesondere die Stammkräfte Jeremie Frimpong (2709 Minuten) und Moussa Diaby (2701 Minuten) bringen Leverkusen den Spitzenplatz ein. Auch Frankfurt hat mit Tuta (2717) und Evan Ndicka (2692) zwei Spieler in den Top 5 - der Spieler der Alterklasse mit den meisten Einsatzminuten spielte aber in Wolfsburg.

Micky van de Ven war eine feste Größe beim VfL Wolfsburg. Bis auf ein Spiel, das er wegen einer Gelbsperre verpasste, spielte er jede Partie über die volle Distanz. Wolfsburg durchläuft in den letzten Jahren die stärkste Verjüngungskur aller Teams. In der Saison 2018/19 war nur bei Darmstadt, damals in Liga 2, der Anteil der Spieler bis 23 an der Gesamtspielzeit des Teams geringer. Heute liegt nur Leverkusen vor Wolfsburg. In die entgegengesetzte Richtung bewegt sich derweil Mainz. 2018/19 entfielen noch mehr als 50 Prozent der Einsatzminuten auf die Spieler bis 23 - in der vergangenen Saison waren es gerade einmal 12,4 %.

Im Vergleich der europäischen Top-5-Ligen liegt die Bundesliga zwar noch auf Platz 2, hat aber den vor zwei Jahren noch großen Abstand zu La Liga, Serie A und Premier League fast komplett eingebüßt. Die Ligue 1 führt das europäische Ranking an. Dort liegt der Anteil an jungen Spielern zuletzt konstant bei etwa einem Drittel.

