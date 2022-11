Letschs Elf braucht Heimspiel-Mentalität in Augsburg

Was brauchen die Bochumer, um im achten Versuch endlich die ersten Auswärtspunkte der Saison holen zu können? Klare Sache: ihre Heimspiel-Mentalität. Agieren wollen sie am Samstag in Augsburg, nicht nur reagieren.

Thomas Letsch hat mit dem VfL Bochum die vergangenen drei Heimspiele gewonnen. Getty Images