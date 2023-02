Lemperle verlängert in Köln - und deutet "Zwischenschritt" an

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Tim Lemperle (21) verlängert. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Wie die Domstädter am Mittwoch mitteilten, unterschrieb Lemperle bis zum 30. Juni 2025 und verlängerte damit seinen bisherigen Vertrag, der zum Ende der Saison ausgelaufen wäre. Der Angreifer war 2017 in die Jugendabteilung der Kölner gewechselt und unterschrieb 2020 seinen ersten Profivertrag.

Insgesamt kommt er auf 21 Bundesligaspiele für Köln (zwei Tore), davon sieben in der laufenden Saison - alle als Einwechselspieler. Hinzu kommen je ein Joker-Einsatz im DFB-Pokal und in der Conference League. Einem aktuellen "Express"-Bericht zufolge soll Lemperle womöglich im kommenden Sommer verliehen werden, um weitere Spielpraxis zu sammeln.

Das deutete auch Lemperle an. "Auch, wenn ich im Sommer möglicherweise einen Zwischenschritt gehen muss, bleibt es mein Ziel, beim FC Bundesliga zu spielen", wird er in der Vereinsmitteilung zitiert. "Der FC und der Trainer haben mir einen klaren Weg aufgezeigt, den ich gerne hier gehen möchte - und ich will beweisen, dass ich das schaffe."

"Tim befindet sich aktuell in einer ganz entscheidenden Phase seiner Entwicklung", heißt es von Geschäftsführer Christian Keller. "Er ist hoch veranlagt, hat gleichermaßen aber auch noch diverse Entwicklungsfelder, um den finalen Durchbruch zum Bundesliga-Spieler zu schaffen. Wir freuen uns sehr, Tim in dieser wichtigen Phase seiner Karriere auch über den Sommer hinaus weiter begleiten zu können, wollen ihn weiter fördern und fordern."