Leitl: "Wir haben keinen Bock darauf, dass Kiel hier die Meisterschale bekommt“

Eigentlich ist die Saison für Hannover 96 gelaufen. Trotzdem hat Trainer Stefan Leitl eine besondere Motivation, am Sonntag vor ausverkauftem Haus gegen Aufsteiger Holstein Kiel zu gewinnen.

Es ist fast ein Jahr her, als sich Hannover 96 am letzten Spieltag der Saison 22/23 eine blamable Heimniederlage leistete. Mit 1:5 unterlagen die Niedersachsen am 28. Mai 2023 in der Heinz von Heiden Arena gegen Holstein Kiel. Die Partie war eigentlich bedeutungslos: Kiel lag am Ende auf Tabellenplatz 8, Hannover zwei Plätze dahinter. Und trotzdem hat die Deutlichkeit dieser Niederlage Spuren hinterlassen bei Hannover 96, das sich nach einer anfangs sehr durchwachsenen Rückrunde zum Ende der vergangenen Spielzeit eigentlich stabilisiert sah - und es offensichtlich doch nicht war. 96-Trainer Stefan Leitl entschuldigte sich nach der deutlichen Niederlage bei den Fans. "Ich werde einige Tage an diesem Ergebnis knabbern müssen", sagte er damals.

Zuletzt nichts zu holen für 96 gegen Kiel

Am Sonntag treffen beide Mannschaften wieder im letzten Saisonspiel aufeinander. Und auch in diesem Jahr ist für beide Klubs die Saison fast gelaufen - für Holstein Kiel aber positiver als für 96. Die Kieler steigen in die 1. Liga auf und können möglicherweise sogar noch mal die Tabellenführung vom FC St. Pauli zurückerobern. Hannover 96 könnte als Tabellensechster im günstigsten Fall noch auf Platz 4 klettern. "Wir wollen uns von unseren Zuschauern gut verabschieden", betont Leitl vor dem Saisonfinale. "Die Jungs haben es sich verdient, noch mal ein ausverkauftes Haus zu haben. Deshalb sind wir sehr motiviert."

Klar ist für den Coach auch, dass er am Sonntag die beste Formation auf den Platz schicken wird. Rotation ist zum Abschluss der Spielzeit nicht vorgesehen. Begründung: "Wir haben noch etwas gut zu machen gegen Kiel. Die letzten zwei Spiele gegen sie liefen nicht so wie wir es erhofft und gewünscht hatten." Auch im Hinspiel am 16. Dezember war für 96 beim 0:3 in Kiel nichts zu holen.

"Es fallen immer Tore, nur bitte diesmal auf der richtigen Seite"

"Wir wissen, dass es schwer wird. Kiel ist zu Recht aufgestiegen. Es fallen immer viele Tore, wenn beide Mannschaften aufeinandertreffen. Nur bitte diesmal auf der richtigen Seite", sagt Leitl.

Für Hannover spricht die gute Heimbilanz in dieser Saison: Von den bisherigen 16 Heimspielen hat 96 nur zwei verloren: gegen den Hamburger SV (0:1) und den FC St. Pauli (1:2). Diese gute Bilanz will Leitl am Sonntag noch ausbauen, denn: "Wir haben keinen Bock darauf, dass Kiel hier die Meisterschale bekommt."