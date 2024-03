Leitl vor Saisonendspurt: "Jetzt geht’s in die Crunchtime"

Hannover 96 startet mit fast voll besetztem Kader in die Osterwoche. Am Sonntag in Magdeburg will der Tabellenfünfte punkten, um nicht den Anschluss nach oben zu verlieren. Mit dabei sein wird Rückkehrer Sei Muroya nach wochenlanger Pause.

Will die letzten Spiele mit Hannover 96 möglichst punktreich gestalten: Stefan Leitl. IMAGO/Steinbrenner