Leitl über Lührs: "Traue es ihm immer wieder zu"

Lührs statt Neumann: Die Aufstellung des Nachwuchs-Spielers in Elversberg war eine Überraschung. Überzeugen konnte der Innenverteidiger nicht. Der Trainer setzt aber weiterhin auf ihn.

Der Einsatz von Yannik Lührs am Samstag beim Spiel in Elversberg war auch für den Spieler überraschend. Da Phil Neumann war wegen der bevorstehenden Geburt seines Kindes nicht zur Verfügung stand, musste Hannovers Stefan Leitl umdisponieren. Der Cheftrainer bot daraufhin Lührs in der Innenverteidigung neben Abwehrchef Marcel Halstenberg auf. Überzeugen konnte der 20-Jährige nicht auf ganzer Linie (kicker-Note 4). "Grundsätzlich", sagt Leitl, "bin ich mit seiner Leistung zufrieden." Aber zumindest beim zweiten Gegentor trifft Lührs eine Mitschuld. "Insgesamt haben wir im Abwehrverbund ein gutes Auswärtsspiel gezeigt. Aber die zwei Tore sind zu billig, deshalb haben wir auch nur einen Punkt geholt", moniert der 96-Coach.

Zweifel an seinem Nachwuchs-Innenverteidiger hat der Trainer indes nicht: "Ich würde es Yannik immer wieder zutrauen. Wir wollten positionsbedingt wechseln. Wir wollten einen Rechtsfuß auf der rechten Innenverteidiger-Position haben. Für die Statik des Spiels ist es immer besser, wenn Du mit einem Links- und einem Rechtsfuß in der Innenverteidigung agierst. Wenn wir Yannik das nicht zutrauen würden, hätten wir ihn auch abgeben können. Und das wollten wir nicht. Wir wollten, dass er bleibt. Er hat eine gute Vorbereitung gespielt in Spanien im Trainingslager."

Erfahrungswerte sammeln

So war der Einsatz von Lührs in Elversberg nur die logische Konsequenz. Leitl: "Sollte sich so eine Situation noch mal ergeben, werden wir es genau so machen. Yannik muss Erfahrungswerte sammeln. Insgesamt war es eine ordentliche Leistung von ihm." Aktuell sieht es aber so aus, dass die Geburt im Hause Neumann noch auf sich warten lässt und der Stamm-Innenverteidiger am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg in die Startformation zurückkehren wird.

Der Verlierer in Reihen der 96-Abwehrspieler heißt Bright Arrey-Mbi. Der 20-Jährige war in der Dreierkette, mit der Hannover noch in der Hinrunde agiert hat, gesetzt - und bot ordentliche Leistungen. Aktuell ist der Linksfuß aber nur Ergänzungsspieler, weil Leitl nach der Winterpause auf ein 4-4-2 umgestellt hat, so dass ein Innenverteidiger weniger benötig wird. "Bright ist die Alternative für Marcel Halstenberg oder Linksverteidiger Derrick Köhn. Jetzt hat er nicht gespielt, aber er ist die erste Option hinten links. Er muss er die Chance nutzen, wenn sie kommt", erklärt der Trainer.