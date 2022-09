Leitl rät Köhn: "Dann kann er sich noch besser ausleben"

Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) spielt Hannover 96 bei Hansa Rostock vor. Trainer Stefan Leitl fordert mehr Stabilität - auch zugunsten eines gut gestarteten Talents.

Da blitzte kurz der harte Hund in Stefan Leitl auf. "Wir haben im Training einen Reiz im läuferischen Bereich gesetzt", sagte der Trainer von Zweitligist Hannover 96 auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock am Sonntag und moserte: "Das ist auch zwingend nötig." Denn der 45-Jährige sieht "zwei Punkte zu wenig" hinter seinem Klubnamen, wenn er auf die Tabelle schaut. Zehn Zähler nach sechs Spieltagen - da geht mehr, glaubt Leitl.

Bringt Leitl Arrey-Mbi gleich von Beginn an?

An der Ostsee will er deswegen unbedingt punkten, muss aber möglicherweise auf Verteidiger Luka Krajnc verzichten. Der Linksfüßer musste am Mittwoch das Training abbrechen und mischte erst am Freitag wieder mit. "Ich hoffe, dass er uns zur Verfügung steht", sagt der Coach der Niedersachsen. Aber sicher ist das nicht.

Mit Jannik Dehm und Bright Arrey-Mbi hat 96 zwei Optionen im Kader, falls es bei Krajnc nicht klappen sollte. Neuzugang Arrey-Mbi, dessen Leihe zum 1. FC Köln erst kürzlich beendet wurde und den sein Stammverein FC Bayern nun nach Hannover verlieh, traut Leitl bereits Einsatzzeit zu. Sicher nicht mit dabei sein werden dagegen Stürmer Hendrick Weydandt, der nach seiner Rückenverletzung noch nicht ganz fit ist und Mittelfeldspieler Sebastian Ernst, der noch in der Reha nach einem Achillessehnenriss steckt.

Köhn soll stabiler werden

Links vor der Dreier-Abwehr dürfte wieder Derrick Köhn auflaufen: Der Sommereinkauf von Wilhelm II Tilburg aus den Niederlanden legte einen guten Saisonstart hin und steuerte in sechs Einsätzen bereits ein Tor und drei Vorlagen bei. "Diese Entwicklung ist sehr schön, was die Offensive betrifft", lobt Leitl und erdet den 23-Jährigen gleich wieder: "Im nächsten Step müssen wir an der Defensivarbeit feilen und ihn konstanter machen. Wenn wir insgesamt stabiler sind, kann er sich noch besser in der Offensive ausleben." Womöglich ja schon wieder gegen Rostock.