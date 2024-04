Leitl: "Ich erwarte keine feine Klinge"

Kein Spiel wie jedes andere, sondern das Spiel in der Region schlechthin steht am kommenden Sonntag im östlichen Niedersachsen an. 96-Coach Stefan Leitl weiß in der für ihn vierten Auflage, worauf es ankommt...

Ist bereits im Derby-Modus: 96-Coach Stefan Leitl. IMAGO/Steinbrenner