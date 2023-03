Leitl: "Das ist schon eine andere Nummer"

Am Wochenende steht für Hannover 96 das Derby gegen Eintracht Braunschweig auf dem Programm. 96-Coach Stefan Leitl erwartet einen großen Kampf, kann dafür aber wieder auf zwei wichtige Offensivkräfte zurückgreifen.

Am Mittwochnachmittag startete Hannover 96 in die Trainingswoche vor dem Derby am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) bei Eintracht Braunschweig. "Es war enormer Zug im Training, das wollen wir hochhalten bis zum Sonntag", freute sich Stefan Leitl. Der 96-Coach wird am Donnerstag auch den zuletzt angeschlagenen Hendrik Weydandt (Wade) sowie den erkrankten Goalgetter Cedric Teuchert (zehn Saisontreffer) wieder im Mannschafttraining begrüßen können. Weydandt dürfte sogar eine Option für die Startelf am Sonntag sein, Teuchert dürfte zunächst auf der Bank Platz nehmen.

"Die Jungs freuen sich auf das Derby. Wir wollen natürlich gewinnen. Dafür brauchen wir den Kopf und nicht nur das Herz", forderte Leitl. Ein Fußballspiel für Feinschmecker erwartet der 96-Trainer indes nicht. "Es wird ein Kampf um jeden Zentimeter. Wichtig ist, dass wir diesen annehmen".

Der Druck liegt bei Braunschweig

Ein Kampf, den die stark abstiegsgefährdeten Braunschweiger rein tabellarisch gesehen dringender gewinnen müssten als die Gäste. 96 wird als Tabellenzehnter mit 31 Punkten aller Voraussicht nach nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun bekommen.

Vielmehr ärgern sich die Hannoveraner darüber, dass sie nach der guten Hinrunde und Tabellenplatz fünf nicht mehr gewinnen können. Acht Spiele hält die Sieglos-Serie schon an. In Braunschweig soll diese Serie endlich enden. "Wir müssen Ergebnisse erzielen. Ich brauche die Jungs für dieses Spiel nicht heiß zu machen", erzählt Leitl.

2100 Fans werden am Sonntag den Weg aus der niedersächsischen Landeshauptstadt über die A2 nach Braunschweig antreten. Für dieses Spiel gilt höchste Sicherheitsstufe. Der Trainer kennt brisante Derbys gegen den 1. FC Nürnberg aus seiner Zeit als Trainer bei der SpVgg Greuther Fürth. Aber Leitl hat sowohl im Hinspiel (das 1:1 endete) als auch jetzt im Vorfeld des Rückspiels festgestellt: "Das hier ist schon eine andere Nummer."