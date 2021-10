Leistenbruch: Wie lange fehlt Niederlechner?

Der FC Augsburg steht vor einer wegweisenden Saisonphase - und muss vorerst auf seinen besten Torjäger verzichten. Florian Niederlechner wurde Anfang der Woche wegen eines Leistenbruchs operiert. Wie lange fällt der Angreifer aus?

Schon seit Wochen hatte sich Niederlechner mit Problemen im Adduktoren- und Bauchmuskelbereich herumgequält. Spielen konnte der 30-Jährige nur unter Schmerzen, mit dem Training musste er immer wieder aussetzen. Woher die hartnäckigen Probleme kamen, blieb unklar. Beim 1:2 gegen Dortmund am vergangenen Sonntag kam der Stürmer, der zwei von drei Augsburger Saisontoren erzielt hat, aufgrund der Beschwerden nur als Joker in der Schlussphase zum Einsatz.

Länderspielpause verschafft Niederlechner etwas Zeit

Nach dem Spiel beim BVB wurde bei Niederlechner nun ein Leistenbruch diagnostiziert. Der FCA-Profi unterzog sich daraufhin einer Operation und wird seinem Klub einige Wochen fehlen. Der Eingriff sei "gut verlaufen", teilte der FCA mit. Die genaue Ausfallzeit hängt nun vom Heilungsverlauf ab. Die Länderspielpause verschafft Niederlechner immerhin etwas Zeit, die beiden folgenden Spiele gegen Bielefeld (17. Oktober) und Mainz (22. Oktober) wird der Angreifer aber wohl verpassen.

Somit muss der FCA in einer wegweisenden Phase der Saison auf seinen besten Torjäger verzichten. Nach dem schwachen Start mit nur fünf Punkten aus sieben Partien stehen die Augsburger im Heimspiel gegen Bielefeld unter Zugzwang. "Jeder sieht, dass der Druck grundsätzlich da ist", sagte Manager Stefan Reuter zuletzt nach zwei Auswärtsniederlagen in Folge.

Vargas weiterhin im Krankenstand

In Dortmund hatte der FCA eine Reihe von Ausfällen zu verkraften. Darunter auch den von Ruben Vargas, der kurzfristig erkrankt war. Der Schweizer befindet sich weiterhin im Krankenstand und konnte bis Mittwoch nicht zur Nationalelf nachreisen. Ob er nach seiner Genesung noch in den Kader der Nati rücken wird, bleibt abzuwarten. Die Schweiz trifft am Samstag auf Nordirland und am kommenden Dienstag auf Litauen.