Leipzig: Über Ergebnisse zurück zum Selbstverständnis

Nach dem Supercup-Triumph erlitt RB Leipzig zum Bundesliga-Auftakt in Leverkusen gleich einen ersten Dämpfer. Gegen den VfB Stuttgart setzt Trainer Marco Rose auf die Heimstärke.

46.000 Zuschauer erwartet RB Leipzig zum Heimspiel-Auftakt gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend (20.30 Uhr LIVE! bei kicker), Trainer Marco Rose freut sich auf eine "volle Hütte". Diese gilt es, für sich zu nutzen: "Wir fühlen uns einfach wohl in unserem Stadion, in unserem Wohnzimmer. Wir wissen, dass wir auf unsere Fans zählen können. Es liegt an uns, dass wir das mit Leben füllen."

In der vergangenen Saison war RB Leipzig hinter Borussia Dortmund die zweitstärkste Heimmannschaft der Bundesliga. Und Rose ist "zuversichtlich, dass wir auch in dieser Saison wieder eine Heimmacht werden." Entsprechend geht er das Stuttgart-Spiel an: "Wir werden sicherlich unsere Möglichkeiten bekommen bei uns zuhause."

Während die Leipziger nach dem Supercup-Sieg beim FC Bayern (3:0) zum Bundesliga-Saisonauftakt in Leverkusen (2:3) einen kleinen Stimmungsdämpfer erlitten, startete der VfB mit einem 5:0 gegen den VfL Bochum und reist als Tabellenführer an.

"Wir bestimmen unser Gefühl mit Ergebnissen"

"Du merkst bei den Jungs, dass sie es gerne besser gemacht hätten und das Selbstverständnis ein bisschen leidet. Jetzt müssen wir uns das wieder erarbeiten. Wir bestimmen unser Gefühl mit Ergebnissen", sagte Rose auf der Pressekonferenz.

Der 46-Jährige ist nun auch ein wenig als Psychologe gefragt. "Meine Aufgabe ist es, Energie in den Laden zu bringen, in das Stadion, in die Kabine, auf den Trainingsplatz", betonte Rose. "Wichtig ist, dass du dir Vertrauen holst und in den Flow kommst. Da hat Stuttgart vielleicht einen kleinen Vorteil."

Der Direktvergleich dagegen geht klar an RB Leipzig mit acht Siegen (zwei Unentschieden) in zehn Bundesliga-Duellen. In der Saison 2021/22 war der VfB sogar ebenfalls als Tabellenführer nach dem ersten Spieltag an einem Freitag in der Messestadt zu Gast. Die Heimreise mussten die Stuttgarter ohne Punkte antreten. Und diesmal?