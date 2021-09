Leipzig gegen Bayern vor bis zu 34.000 Zuschauern

Das Bundesliga-Topspiel am kommenden Samstag zwischen RB Leipzig und Bayern München kann in einer fast ausverkauften Arena stattfinden.

Ein "Topspiel" ist es aufgrund der momentanen Tabellenverhältnisse - Leipzig ist nur Zehnter - eigentlich nicht, trotzdem trifft am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der Vizemeister (RB) auf den Meister (Bayern). Für Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer und Julian Nagelsmann ist es die Rückkehr an die gerade erst verlassene Wirkungsstätte.

Und sie dürfen sich auf viele Fans freuen. Am Montag teilte RB mit, dass sich trotz der leicht gestiegenen Inzidenz nichts an den Besucherplänen geändert habe und nach wie vor bis zu 34.000 Zuschauer das Spiel besuchen dürfen. Es gebe "keine Änderung am bereits genehmigten Hygienekonzept".

Die Corona-Schutz-Verordnung von Sachsen besagt: "Ein für einen Schwellenwert maßgeblicher Wert gilt als überschritten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen über dem Schwellenwert liegt. Die jeweils verschärfenden Maßnahmen gelten ab dem übernächsten Tag."