Leihe plus Kaufoption: Schalke holt Frey als Polter-Ersatz

Noch vor dem Restart verpflichtet Schalke 04 den kurzfristig gesuchten Ersatz für Sebastian Polter. Michael Frey wird von Royal Antwerpen ausgeliehen und könnte schon zum Jahresauftakt gegen Frankfurt dabei sein.

Eine Verstärkung ihres zentralen Sturms hatten die Schalker nicht geplant. Der Spielstil von Thomas Reis werde den Angreifern um Simon Terodde zugute kommen, hieß es - was sich bislang bewahrheitet: Die Mannschaft erarbeitete sich in den Partien vor der Bundesligapause sowie in den Vorbereitungstests einige Chancen.

Im Verlauf des Türkei-Trainingslagers wurden die Verantwortlichen dann doch zum Umdenken gezwungen. Sebastian Polter zog sich eine schwere Kreuzbandverletzung zu, auf sein Saison-Aus reagierten die Königsblauen mit einer kurzfristigen Suche nach einem Ersatz für den Mittelstürmer. Zwar zogen sie das vielversprechende Nachwuchstalent Keke Topp aus der U 19 hoch, doch sie fühlen sich mit Blick auf die angestrebte Aufholjagd wohler mit einem externen Zugang.

Der wird nun noch vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres engagiert. Michael Frey kam am Freitag Vormittag an der S04-Geschäftsstelle an und wird bis Saisonende von Royal Antwerpen ausgeliehen, eine ligaübergreifende Kaufoption für den Sommer ist Bestandteil des Vertrags. Schon zum Restart am Samstag bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte der frühere Nürnberger mit nach Hessen reisen.

Mit ihm haben wir einen großen, physisch robusten und dynamischen Mittelstürmer gewonnen. Peter Knäbel

"Wir freuen uns, dass wir die Verpflichtung von Michael noch vor dem Spiel gegen Frankfurt realisieren konnten", sagt Peter Knabel. "Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Sebastian Polter mussten wir im Sturmzentrum reagieren. Das ist uns mit Michael gelungen, mit ihm haben wir einen großen, physisch robusten und dynamischen Mittelstürmer gewonnen, der die entstandene Lücke in der Offensive schließen wird", meint der Sportvorstand. „Michael hat eine gute Präsenz auf dem Platz und bewegt sich geschickt in den gefährichen Räumen."

Flügelspieler: Präsentation von Plan B steht noch aus

Trainer Thomas Reis sagt: "Er ist für jeden Abwehrspieler eklig zu verteidigen. Das ist genau das, was ich von der gesamten Mannschalt sehen will."

Nun ist nur noch die Suche nach einem schnellen Flügelspieler offen. Die Königsblauen hatten sich schon seit November um Tim Skarke von Union Berlin bemüht und mit dem Spieler früh eine Einigung erzielt, kurz vor dem Abschluss des Deals zu Jahresbeginn soll Unions Trainer Urs Fischer dann aber doch sein Veto eingelegt haben. Schalke wollte einen "Plan B" präsentieren, worauf man aber noch immer vergeblich wartet.