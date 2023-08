Leihe mit Kaufpflicht: Thorsby verlässt Union nach nur einem Jahr

Der Wechsel von Morten Thorsby zum CFC Genua ist perfekt. Wie Union Berlin am Dienstag mitteilte, verlässt der 27-Jährige die Eisernen nach nur einem Jahr wieder. Beim Bundesligisten war seine Aussicht auf Spielzeit ohnehin gering.

In den vergangenen beiden Testspielen von Union Berlin gegen Pafos FC (1:2) und Udinese Calcio (1:0) fehlte Morten Thorsby bereits, auch beim Training war er nicht mehr zugegen. Der Grund: Der Norweger wechselt nach nur einem Jahr in Deutschland zurück in die Serie A, am Montag absolvierte er beim CFC Genua den Medizincheck.

Einen Tag später machten die Vereine den Deal offiziell. Thorsby wechselt zunächst auf Leihbasis für ein Jahr nach Italien, Genua besitzt allerdings nach Angaben beider Parteien eine Kaufpflicht, die laut CFC an eine Bedingung geknüpft ist. Dem Vernehmen nach muss der Serie-A-Aufsteiger Thorsby kaufen, sofern er die Klasse hält. Bei Union besitzt er noch einen Vertrag bis 2025.

"Mortens Leihe nach Genua ist eine gute Möglichkeit für alle Seiten, davon zu profitieren", sagt Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei Union. "Trotz vieler Einsätze bei uns war die letzte Saison - auch aufgrund diverser persönlicher Umstände - nicht einfach und der Konkurrenzkampf nun erneut sehr hoch. Wir wünschen Morten viel Erfolg und nur das Beste."

"Meine Zeit bei Union werde ich nicht vergessen, auch wenn sie eher durchwachsen war"

Thorsby sah sich bei Union einem Überangebot im zentralen Mittelfeld ausgesetzt. Rani Khedira ist dort gesetzt, zudem verpflichtete der Champions-League-Teilnehmer im Sommer in Person von Lucas Tousart und Brenden Aaronson neue Konkurrenz.

Der Abgang ist ob der geringen Aussicht auf Spielzeit nachvollziehbar. Erst im Sommer 2022 hatte er sich den Eisernen angeschlossen, in der vergangenen Saison kam er auf 24 Bundesliga-Einsätze (kicker-Durchschnittsnote 4,05), achtmal stand er dabei in der Startelf.

"Meine Zeit bei Union werde ich nicht vergessen, auch wenn sie eher durchwachsen war", wird Thorsby von den Berlinern zitiert. "Als Team haben wir in der vergangenen Saison etwas Einzigartiges erreicht und darauf bin ich stolz. Am Ende bin ich aber ein Profi, der spielen will und danke allen Beteiligten, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mich neu zu orientieren."

Die Serie A kennt der in Oslo geborene Thorsby bereits. Vor seinem Wechsel nach Berlin spielte er drei Jahre für Sampdoria, den Stadtrivalen seines neuen Arbeitgebers. In insgesamt 92 Ligaeinsätzen markierte er sieben Treffer und drei Vorlagen.