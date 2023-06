Leihe mit Kaufoption: KSC sichert sich Bayerns Herold

Der Karlsruher SC hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Vom FC Bayern München II wechselt David Herold auf Leihbasis zum Zweitligisten, der sich zudem eine Kaufoption sichert.

David Herold wechselte im Sommer 2016 in die Jugendabteilung des FC Bayern München, für dessen zweite Mannschaft er in der Saison 2021/22 in der Regionalliga Bayern debütierte. Nach insgesamt 31 Einsätzen (zwei Tore) für die Münchner schloß er sich Anfang Februar diesen Jahres auf Leihbasis dem SCR Altach in der Österreichischen Bundesliga an.

Für die Vorarlberger kam er seither in 15 Partien zum Einsatz und weckte dabei auch das Interesse der Konkurrenz in Österreich. So wollten auch Rapid Wien und der Linzer ASK den 20-Jährigen verpflichten - das Rennen machte nun aber der Karlsruher SC.

Herold soll den Konkurrenzkampf anschieben

Beim Zweitligisten steht Herold zunächst für eine Saison auf Leihbasis unter Vertrag, kann im kommenden Sommer mittels einer Kaufoption aber fest verpflichtet werden. "David ist ein junger Spieler, der nach seiner Zeit bei den Bayern seine ersten Schritte in Altach gemacht hat und dort wichtige Erfahrungen gesammelt hat. Er soll mit seiner Spielweise unseren Konkurrenzkampf weiter anschieben und ich gehe fest davon aus, dass er unseren Kader sowohl sportlich als auch menschlich bereichern wird", erklärte Trainer Christian Eichner in einer Vereinsmitteilung.

"Ich freue mich sehr, nun beim KSC zu sein und die Herausforderung im neuen Stadion in dieser tollen 2. Liga mitgehen zu dürfen. Bei den Gesprächen hatte ich von Beginn an einen super Eindruck und freue mich auf die Saison", so der Linksverteidiger, der künftig mit der Rückennummer 20 auflaufen wird.

In München verlängerte Herold zuvor seinen Vertrag bis Sommer 2026.