Leihe in die Türkei: Ciftci verlässt den FCK

Hikmet Ciftci verlässt den 1. FC Kaiserslautern. Der Mittelfeldmann wechselt in die zweite türkische Liga.

Hikmet Ciftci wechselt in die Türkei. IMAGO/Claus Bergmann

Wie der FCK am Freitag bekanntgab, schließt sich Hikmet Ciftci dem türkischen Erstliga-Absteiger Göztepe an. Der 24-Jährige wird zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende in Izmir spielen.

Ciftci kam im Januar 2020 von Erzgebirge Aue zu den Roten Teufeln. Für die Pfälzer bestritt er 56 Drittliga-Spiele und stieg mit ihnen im vergangenen Sommer in die 2. Bundesliga auf. Im Unterhaus kam der beim 1. FC Köln ausgebildete Mittelfeldspieler in dieser Saison 13-mal zum Einsatz, wurde aber meistens eingewechselt.

Seine Chancen auf mehr Einsatzzeit waren zuletzt gesunken, nachdem der Zweitliga-Vierte Nicolai Rapp vom SV Werder Bremen ausgeliehen und den Vertrag mit Marlon Ritter verlängert hat.

Der FCK treibt seine personellen Planungen indes weiter voran. Wieder ernst für es für den viermaligen Meister am Samstag in einer Woche mit dem Abendspiel bei Hannover 96 (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).