Leihe abgebrochen? Reguilon vor Rückkehr zu den Spurs

Sergio Reguilon wird Manchester United offenbar schon nach vier Monaten den Rücken kehren und zu Tottenham Hotspur zurückkehren. Das berichtet "The Athletic" am Dienstag. Demnach brechen die Red Devils die Leihe ab, nachdem mit Luke Shaw und Tyrell Malacia in Kürze wieder zwei fitte Linksverteidiger zur Verfügung stehen. Am Deadline Day hatte United den 27 Jahre alten Spanier per Leihe von den Spurs verpflichtet.