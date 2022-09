Leih-Hattrick: Rostock holt Lee, Lucoqui und van Drongelen

Zweitligist Hansa Rostock hat kurz vor Transferschluss dreifach zugeschlagen: Dong-Gyeong Lee, Anderson Lucoqui und Rick van Drongelen spielen bis zum Saisonende an der Ostsee - jeweils leihweise.

Die Kogge dürfte nun etwas tiefer im Wasser liegen: Rostocks Sportvorstand Martin Pieckenhagen hat den FC Hansa am Donnerstagabend kurz vor dem Ende der Wechselperiode mit drei Neuzugängen beladen.

Hinterseer vermittelt: Lee kommt nach Rostock

Zuletzt für den Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 am Ball war Dong-Gyeong Lee. Der 24 Jahre alte Südkoreaner (vier Länderspiele, zwei Tore), der weiterhin seinem Stammverein Ulsan Hyundai gehört, kam über den Kontakt mit Hansa-Stürmer Lukas Hinterseer nach Mecklenburg-Vorpommern. Hinterseer hatte Anfang 2021 gemeinsam mit dem Mittelfeldspieler ein halbes Jahr für Ulsan gespielt. "Durch ihn werde ich mich schnell integrieren", glaubt Lee, der zuletzt nur ein Spiel zu Schalke absolvierte und dann wegen eines Mittelfußbruchs aussetzen musste. Pieckenhagen hofft: "Mit Lee haben wir einen Spieler für uns gewinnen können, der unser Spiel weiter beleben wird. Er ist technisch sehr versiert und verfügt über ein gutes Auge für seine Mitspieler."

Lucoqui ist zurück im Unterhaus

Aus Mainz kommt Linksverteidiger Anderson Lucoqui. "Wir freuen uns, dass wir mit Anderson einen fußballerisch top ausgebildeten Spieler verpflichten konnten, der hervorragend in unser System passt", erklärt Pieckenhagen. "Er ist athletisch, laufstark und nicht nur defensiv stark, sondern entwickelt auch immer wieder Zug nach vorne." Auch Lucoquis Wechsel ist ein Leihgeschäft. Der 25-Jährige war 2021 aus Bielefeld zum FSV gekommen, stand vergangene Saison aber nur 13-mal in der Bundesliga auf dem Platz. Auch er wird vorerst ausgeliehen.

Van Drongelens Onkel war Litmanen-Fan

Dritter neuer Name im Kader von Coach Jens Härtel ist Rick van Drongelen. "Da mein Onkel großer Jari-Litmanen-Fan ist, kenne ich Hansa schon seit ich Kind bin: Ein geiler Verein mit großer Tradition, ein geiles Stadion und geile Fans!", sagt der Abwehrspieler, der von Union Berlin für die laufende Spielzeit abgegeben wird. Der finnische Rekordnationalspieler Litmanen lief 2005 13-mal für den FC Hansa auf. Pieckenhagen sagt: "Rick verfügt trotz seines noch jungen Alters bereits über viel Erfahrung. Neben seiner körperlichen Präsenz überzeugt er durch sein Aufbauspiel und übernimmt auf dem Platz Verantwortung."

Für den Hamburger SV kam der Niederländer bereits 18-mal in der Bundesliga und 70-mal in der 2. Liga zum Einsatz, für Union stand er nach seinem Wechsel vor einem Jahr noch in keinem Pflichtspiel auf dem Rasen. Zuletzt war er eine Halbserie lang an den belgischen Klub KV Mechelen verliehen.