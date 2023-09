Torpremiere für Ex-St. Paulianer - Auch Joker Osimhen gegen Lecce zur Stelle

Der Meister kommt allmählich in Fahrt. Neapel gewann auch beim stark gestarteten Lecce, ein ehemaliger Kiez-Kicker stellte früh die Weichen. Nun wartet Real Madrid.

28 Spiele hatte Östigard für St. Pauli in der 2. Liga bestritten und dabei ein Tor für die Kiez-Kicker erzielt. Spiegelbildlich liest sich nun die Statistik des Norwegers bei Neapel.

Eine Viertelstunde war in Lecce herzlich wenig passiert, als der amtierende Meister - ohne den zuletzt in den Schlagzeilen stehenden Osimhen in der Startelf - einen Freistoß in der Nähe des linken Sechzehnmeterecks zugesprochen bekam. Zielinski brachte das Leder nach innen, der sträflich freie Östigard markierte per Kopf sein erstes Tor in Italiens Eliteliga.

Auch auf der anderen Seite rückte ein ehemaliger Bundesliga-Akteur in den Fokus. Etwas überraschend kam Pongracic nach einer Flanke von rechts ans Leder. Der Ex-Wolfsburger hatte sogar noch Zeit für eine Ballannahme, beförderte den Ball dann aber knapp über das Napoli-Gehäuse (33.). Kurz vor der Pause drehte Neapel in der verhaltenen Begegnung noch einmal auf. Simeone verfehlte sein Ziel aus 18 Metern nur äußerst knapp, beim Versuch von Zielinski aus 14 Metern bekam Keeper Falcone noch die Finger ans Leder.

Im zweiten Abschnitt durfte dann auch Osimhen für Simeone mitwirken - der Torjäger vom Dienst benötigte ganze fünf Minuten, ehe er seiner Pflicht mit einem Kopfballtreffer nachging. Ein Löwenanteil beim 2:0 durfte allerdings Kvaratskhelia für sich verbuchen: Der Georgier hatte das Leder nach einem guten Dribbling von links mit rechts akkurat und gefühlvoll auf das lange Eck gechippt (51.).

Zwar jubelte einige Minuten später auch das zuletzt aufstrebende Team aus Apulien, allerdings verfrüht. Im Vorfeld von Strefezzas Kopfballtreffer hatte Krstovic das Leder an die Hand bekommen. In der 72. Minute traf Piccoli per Kopf aus spitzem Winkel lediglich Neapels Außennetz.

Gaetano gibt Lecce den Rest

Es war das letzte Aufbäumen der Hausherren. In der Schlussphase ließ der Außenseiter die Köpfe hängen und kam deswegen sogar noch richtig unter die Räder. Der eingewechselte Gaetano trug sich mit einem satten Rechtsschuss aus 17 Metern in Neapels Torschützenliste ein (88.), Politano verwandelte einen Foulelfmeter (Ramadani an Gaetano) zum 4:0-Endstand. Die Kampanier sind damit seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen und mischen endgültig wieder oben mit, während Lecce zum zweiten Mal in Folge gegen einen großen Klub (0:1 bei Juventus) leer ausging.

Am kommenden Dienstag (21 Uhr) wird es auf internationaler Bühne ernst - dann tritt Neapel in der Champions League gegen Real Madrid an. In der Serie A folgt der Vergleich mit der AC Florenz (Sonntag, 20.45 Uhr), Lecce trifft bereits am Freitag (20.45 Uhr) auf Sassuolo.