Le Joncour ist neu in der SVE-Abwehrzentrale

Die SV Elversberg hat sich Verstärkung für die Abwehrzentrale aus Belgien geangelt. Von RWD Molenbeek kommt Florian Le Joncour an die Kaiserlinde.

Kurz vor Ende der Winter-Transferperiode stößt der 28-jährige Innenverteidiger Le Joncour zur SVE. Der 1,93 Meter große Franzose kommt vom belgischen Erstligisten RWD Molenbeek an die Kaiserlinde und erhält dort einen Vertrag bis Sommer 2025.

Die vergangenen dreieinhalb Jahre spielte Le Joncour in Belgien, nachdem er in seiner französischen Heimat überwiegend in der 3. Liga für US Concarneau, auf Leihbasis für US Avranches und für SM Caen aktiv war (73 Einsätze insgesamt). Im Sommer 2020 verließ der Defensivspieler seine Heimat und stieß zum damaligen belgischen Zweitligisten Molenbeek hinzu.

Als Stammkraft in der Abwehr bestritt Le Joncour in drei Spielzeiten 73 Liga-Partien, darüber hinaus stand er im vergangenen Frühjahr mit Molenbeek in den Aufstiegs-Playoffs zur Jupiler Pro League, in denen er weitere neun Spiele absolvierte. Am Ende stand der Aufstieg des Klubs ins belgische Oberhaus. In der aktuellen Saison wurde Le Joncour dort in elf Spielen eingesetzt.

Direkthilfe dank physischer Präsenz

"Florian wird uns als sehr erfahrener, durch seine Physis präsenter Innenverteidiger direkt weiterhelfen können", sagte SVE-Sportvorstand Ole Book am Donnerstag: "Wir sind uns sicher, dass er mit seinen Voraussetzungen darüber hinaus längerfristig eine gute Rolle im Team spielen kann."

Der Spieler zeigte sich "sehr gespannt auf die neue Herausforderung in einem neuen Umfeld. Die SV Elversberg ist neu in der Liga, hat aber klare Vorstellungen und Ziele. Ich freue mich auf eine interessante Aufgabe und darauf, das gesamte Team und den Klub jetzt kennenzulernen."