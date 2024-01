Lautstarker BVB-Start in Marbella - Bender und Sahin direkt mittendrin

Die ersten Tage im Trainingslager nutzt Borussia Dortmund konzentriert, um an den Schwächen des vergangenen Halbjahrs zu arbeiten. Sven Bender und Nuri Sahin geben den Takt vor.

Aus Marbella berichtet Patrick Kleinmann

Der Steilpass mit dem Außenrist bekommt auf dem feuchten Untergrund eine gute Geschwindigkeit und kommt mit Zug da an, wo er hin sollte. "Wie früher", freut sich Sven Bender, der den Ball in Richtung des Empfängers Nuri Sahin auf die Reise geschickt hatte. Das Zusammenspiel haben die beiden Mittelfeld-Akteure aus ihrer gemeinsamen Zeit als Profis offenbar in die gemeinsame Zeit als Co-Trainer überführt.

An Sahin und Bender kommen die Beobachter der ersten Einheiten von Borussia Dortmund in Marbella nicht vorbei. Auffällig lautstark leiten die beiden Rückkehrer die Einheiten an, wenn es in kleinere Gruppen geht, fordern, kritisieren, loben. "Zu viele Ballverluste", bemängelte Sahin schon im ersten Training am Mittwochnachmittag und es ist offensichtlich, dass sich Chef Edin Terzic und sein neues Team genau dieses Problem weit oben auf die Aufgabenliste gesetzt haben.

Terzic meist in der Rolle des Beobachters

Passübungen auf kleinem Raum und mit viel Zug, dazu das Ausspielen von Überzahlsituationen auf ein Tor und bevorzugt über die Flügel: Zielstrebiges Angriffsspiel steht ebenso auf dem Programm wie das disziplinierte Verteidigen als Aufgabe der Abwehrspieler. Und so muss Bender ermahnen, bei Hereingaben doch bitte die Zone auf Höhe des Fünfmeterraums zu besetzen statt auf einen Pass in den Rückraum zu spekulieren. Konzentriert wirken Profis wie Trainer in den bisherigen Einheiten, Terzic ist meist in der Rolle des Beobachters, greift aber immer wieder mit eigenen Ansagen ein.

Mit 23 Feldspielern konnte das Team am Donnerstagvormittag arbeiten. Die Langzeitverletzten Julian Ryerson, Karim Adeyemi, Julien Duranville und Felix Nmecha arbeiten individuell an ihrer Reha, auch Youssoufa Moukoko trat nach seinem Muskelfaserriss etwas kürzer. Keeper Gregor Kobel kam am Mittwoch bereits später dazu und trainierte auch am zweiten Tag alleine auf dem Nebenplatz.

Aufgefüllt wird der Kader durch einige Nachwuchs- und U-23-Spieler, die größtenteils schon Kadererfahrung gesammelt haben: Keeper Marcel Lotka, Samuel Bamba, Hendry Blank, Guille Bueno, Antonios Papadopoulos und Ole Pohlmann kommen aus der Drittliga-Reserve, Paris Brunner, Cole Campbell und Kjell Wätjen aus der höchsten Jugendmannschaft.