Last-Minute-Wechsel: Sabitzer zieht es nach England

Jetzt ist es fix: Marcel Sabitzer verlässt den FC Bayern München mit sofortiger Wirkung. Der Österreicher wechselt in die Premier League zu Manchester United, das wurde spät in der Nacht offiziell.

Marcel Sabitzer spielt ab sofort für Manchester United. Bei den Red Devils hatte sich kurzfristig eine Lücke im Mittelfeld aufgetan, da Christian Eriksen aufgrund einer Knöchelverletzung mehrere Monate pausieren muss. Sabitzer hatte schon am Dienstag nicht mehr am Training beim deutschen Rekordmeister teilgenommen. Noch am Abend flog er nach Manchester um letzte Details zu klären.

Diese gelang, auch der Medizincheck ging erfolgreich über die Bühne, sodass Sabitzer einen Leihvertrag bis Saisonende unterschrieben hat. "Manchmal im Leben musst du schnelle und wichtige Entscheidungen treffen. Als ich von dieser Möglichkeit hörte, wusste ich, dass es richtig für mich ist. Ich will gewinnen und dem Klub helfen, seine Ziele zu erreichen", so der Österreicher auf der Website der Red Devils.

In England will er natürlich auch wieder mehr spielen. "Ich fühle mich an dem Höhepunkt meiner Spielerkarriere und ich kann viel an Erfahrung und Energie in die Mannschaft bringen. Ich freue mich sehr, mit meinem neuen Team und Trainer zusammenzuarbeiten und vor den ManUnited-Fans zu spielen", so Sabitzer.

Mit Nagelsmann nach München

Sabitzer war Julian Nagelsmann im August 2021 nach München gefolgt und hat seitdem 54 Pflichtspiele für den FC Bayern absolviert. Zuletzt waren seine Chancen auf Startelf-Einsätze allerdings gesunken, gegen Leipzig und Köln kam der 28-Jährige gar nicht zum Zuge, beim Heimspiel gegen Frankfurt wurde er lediglich in der Schlussphase eingewechselt. Ohnehin war durch die nach kicker-Informationen besiegelte Verpflichtung von Konrad Laimer klar, dass Sabitzer den Klub spätestens nach der Saison verlassen wird.

"Manchester United hat zu Wochenbeginn Interesse an Marcel Sabitzer hinterlegt. Marcel hat uns erklärt, dass er sich mehr Spielzeit wünscht und überzeugt ist, sie bei United zu bekommen. Nach Rücksprache mit unserem Trainer Julian Nagelsmann haben wir dem Wunsch entsprochen und Marcel bis zum 30. Juni an Manchester United ausgeliehen", so Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf der Münchner Website.

Sabitzer spielte seit 2015 in Deutschland, zunächst sechs Jahre bei RB Leipzig, dann in der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor stand er in seinem Heimatland bei RB Salzburg, Rapid Wien und Admira Wacker Mödling unter Vertrag.