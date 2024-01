Tchouameni entscheidet als Joker: Real besteht auf Gran Canaria

Real Madrid ist der fünfte Liga-Sieg in Folge gelungen. Auswärts bei UD Las Palmas kamen die Madrilenen nach einem Rückstand zurück und drehten die Partie.

Ohne den gelbgesperrten Bellingham trat Real Madrid den Weg nach Gran Canaria an. Neben dem Engländer fehlten auch Mendy, Fede Valverde, Tchouameni und Torhüter Kepa in der Startelf (alle auf der Bank). Neu dabei im Vergleich zum späten 3:2-Sieg gegen UD Almeria waren Lunin im Tor, Fran Garcia, Dani Ceballos, Camavinga und Brahim Diaz.

UD Las Palmas hatte sich als Aufsteiger in der bisherigen Saison stark präsentiert und die vergangenen beiden Spiele ohne Gegentor für sich entschieden. Gegen Real Madrid begann das Team von Trainer Francisco Garcia Pimienta schwungvoll und mit ersten Chancen. Moleiros Schuss zu Beginn wurde gerade noch geblockt (3.).

Rodrygo und Vinicius Junior harmonieren - Las Palmas hält gut mit

Anschließend hatte Rodrygo eine Großchance, vergab diese jedoch und scheiterte freistehend am gut reagierenden Valles im Tor der Hausherren (4.). In der Folge näherte sich Real zunächst vor allem durch Standards an, das Spiel blieb jedoch ausgeglichen (in der ersten Hälfte hatte Las Palmas 53 Prozent Ballbesitz).

Großchancen ließen zunächst auf sich warten, zum Ende der ersten Hälfte näherten sich dann beide Mannschaften dem gegnerischen Tor: Cardona schoss für Las Palmas knapp über das Tor (34.), auf der anderen Seite harmonierten Rodrygo und der starke Vinicius Junior. Ein Treffer sollte in den ersten 45 Minuten jedoch nicht gelingen.

Javi Munoz bringt Las Palmas in Führung - Real dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel erwischte der starke Aufsteiger den besseren Start. Erst hatte Munir eine gute Chance, doch Lunin parierte (47.). Kurz darauf durften die Hausherren dann jubeln: Ein schneller Angriff über die rechte Seite lief zunächst über Sandro, der sich im Zweikampf gegen Rüdiger durchsetzte. Seine Hereingabe verwertete Javi Munoz zum 1:0 (53.).

Reals Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Carvajals vermeintlicher Treffer hatte wegen einer Abseitsposition nicht gezählt (57.), doch am Treffer von Vinicius Junior wenige Minuten darauf war nichts auszusetzen: Stark von Camavinga in Szene gesetzt, traf der Brasilianer ins rechte Eck (65.).

Tchouameni trifft zum Sieg

Von Las Palmas kam in der Folge nur noch wenig, Real hingegen spielte auf Sieg. Belohnt wurden die Madrilenen von Tchouameni, der nach Kroos' Eckball per Kopf traf (84.) und somit für den fünften Liga-Sieg in Folge und die vorübergehende Tabellenführung sorgte.

Am kommenden Samstag (16.15 Uhr) gastiert Las Palmas beim FC Granada. Bereits am Donnerstag (21 Uhr) steht für Real Madrid das Nachholspiel beim FC Getafe an.