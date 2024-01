Barça feiert Top-Joker Vitor Roque

Barcelona hat am Mittwochabend einen 1:0-Arbeitssieg gegen Osasuna eingefahren. Somit gewannen die Katalanen das erste Spiel nach der Ankündigung Xavis, im Sommer seinen Trainerjob niederzulegen.

Großer Jubel: Vitor Roque (re.) erzielte sein erstes Tor für Barcelona. AFP via Getty Images

Neben Joao Cancelo, der am Mittwoch sein Startelf-Comeback nach Verletzung feierte, startete beim FCB auch der 17-jährige Cubarsi in der Abwehr. Pedri und Ferran Torres waren im Vergleich zur Villarreal-Pleite ebenso neu dabei. Xavi setzte dafür Fort, Christensen und Oriol Romeu auf die Bank. Der Vierte im Bunde, Joao Felix, fehlte im Kader. Für Ferran Torres dauerte die Partie allerdings nicht lange, er wurde schon nach sieben Minuten verletzt ausgewechselt und von Fermin ersetzt.

Koundé köpft knapp drüber

Kurz später verzeichneten überlegene Katalanen dann auch die erste gute Chance, Lewandowski köpfte links vorbei (11.). Barcelona war in Summe überlegen und hatte mehr vom Spiel. Allerdings kamen die Gastgeber kaum zu klaren Chancen. Eine davon gab es mal nach einer Ecke, als Koundé knapp drüber köpfte (35.). Ansonsten waren die Offensivbemühungen der Blaugrana eher enttäuschend.

Auf der anderen Seite kam von Osasuna nach vorne aber auch nicht viel. Bezeichnend also, dass sich auch die beste Chance der Gäste nach einer Ecke ereignete, Budimir war etwas zu überrascht und köpfte links vorbei (39.). Somit ging eine in Summe relativ ereignisarme erste Hälfte torlos in die Kabinen.

Vitor Roque ist direkt zur Stelle

Auch nach der Pause war Barcelona feldüberlegen, es dauerte allerdings bis zur 62. Minute, ehe die Katalanen erstmals gefährlich wurden, Gündogan köpfte knapp vorbei. Es gab zu dem Zeitpunkt aufgrund der mageren Leistung des Meisters bereits erste Pfiffe - doch dann konnte gefeiert werden: Der eine Minute zuvor eingewechselte Vitor Roque köpfte eine Flanke ein und erzielte im vierten Spiel (immer eingewechselt) sein erstes Tor für die Gastgeber (63.).

Es waren nicht die Minuten von Osasuna, denn nur kurz nach dem Gegentreffer beging Unai Garcia ein taktisches Foul und sah die Ampelkarte (67.). Die Gastgeber hatten nun also alle Trümpfe in der eigenen Hand - und durch Lamine Yamal die gute Chance zum 2:0, aber Keeper Aitor war auf dem Posten (71.). Die Partie blieb also eng bis zum Ende, allerdings konnten die Gäste offensiv nicht mehr gefährlich werden.

Barcelona holte somit einen verdienten Arbeitssieg und zeigte eine Reaktion auf die Niederlage gegen Villarreal.