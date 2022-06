"Läuferisch stark und spielintelligent": Viet wechselt nach Regensburg

Christian Viet, zuletzt an den BVB II verliehen, verlässt den FC St. Pauli und schließt sich dem Ligakonkurrenten Jahn Regensburg an. Der Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

War in der vergangenen Saison an Dortmund II ausgeliehen: Christian Viet. IMAGO/Ulrich Wagner

Regensburg hat seinen siebten Sommerneuzugang präsentiert: Viet kommt von St. Pauli und soll das das zentrale Mittelfeld verstärken. "Christian ist ein sehr guter Allrounder und hat in seiner noch jungen Karriere schon viele verschiedene Positionen gespielt. Er ist technisch beschlagen, läuferisch stark und spielintelligent. Wir freuen uns, dass sich Christian für den Weg beim Jahn entschieden hat", so der der SSV-Geschäftsführer Roger Stilz in der Pressemitteilung.

2. Liga als nächster Karriereschritt

Der Mittelfeldspieler wurde beim SV Ahlerstedt/Otterndorf ausgebildet und wechselte 2017 in die U 17 von St. Pauli. Für die Zweitvertretung der Hamburger spielte Viet 60-mal in der Regionalliga und kam auch zu zehn Einsätzen bei den Profis.

In der vergangenen Saison lief Viet nach drei Kurzeinsätzen für die Kiez-Profis auf Leihbasis für Borussia Dortmund II in der 3. Liga auf. Nun soll der nächste Karriereschritt folgen.

"Beim Jahn sind viele junge Spieler zum Einsatz gekommen und haben ihre Chance in der 2. Bundesliga erhalten. Das erhoffe ich mir nun auch. Ich will mich hier weiterentwickeln, Spielpraxis sammeln und konstant in der 2. Bundesliga spielen", sagt Viet.