Lämmel und Verkamp verlassen Jena

Der FC Carl Zeiss Jena hat zwei Abgänge bekanntgegeben: Mittelfeldspieler Lukas Lämmel und Stürmer Pasqual Verkamp werden kommende Saison nicht mehr für die Zeiss-Elf auflaufen. Lämmel kam 2022 vom Berliner AK und absolvierte seitdem 62 Regionalliga-Partien (13 Tore) für Jena. Verkamp trug bereits 2020/21 das Trikot des FCC, kehrte 2022 von Viktoria Berlin zurück und schoss im Anschluss 12 Tore in 58 Regionalliga-Begegnungen. Trainer Henning Bürger richtet an das Duo ein paar Abschiedsworte: "Für ihre sportliche wie private Zukunft wünschen wir Lukas und Pasqual alles Gute, natürlich vor allen Dingen Gesundheit, und sagen Danke für ihren Einsatz für den FCC, für den es in dieser Saison natürlich mit dem Pokalfinale in Meuselwitz noch ein großes, gemeinsames Ziel gibt."