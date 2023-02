Kwasniok über Leipertz: Wundertüte und "geiler Typ"

Mit zwei Toren war er zuletzt Matchwinner für den SCP07 beim 4:3-Sieg in Hannover. Robert Leipertz aber schätzt das realistisch ein und denkt auch an schlechtere Zeiten. Sein Trainer weiß, warum.

Die Freude an seinem Beruf war ihm am vergangenen Samstag angesichts eines 0:2-Rückstands nach nur vier Minuten in Hannover schnell vergangen. "Trainer, wenn du Lust hast, kannst du mich gerne rausholen. Das macht heute nicht so viel Spaß", hatte Robert Leipertz da schon gedacht, sich aber dafür entschieden, mit seinem schnellen Anschlusstor zur Aufholjagd zu blasen. "Mit dem 2:1 hat Hannover gemerkt: Wir wollen dann doch mitspielen."

Wenn du seinen Lauf hast, hast du einen Magneten im Körper und der Ball läuft automatisch zu dir. Robert Leipertz

4:3 hieß es am Ende für die Ostwestfalen, die auch das dritte Rückrundenspiel siegreich beendeten. "Mit den Erfolgen der letzten zwei Meisterschaftsspiele im Rücken waren wir gefestigter", so Leipertz, der seine Glücksgefühle unumwunden eingestand: "Ich habe mich lange nicht mehr so schlecht gefühlt wie am Anfang dieses Spiels. Und dann fallen dir die Bälle reihenweise vor die Füße. Wenn du seinen Lauf hast, hast du einen Magneten im Körper und der Ball läuft automatisch zu dir."

Zwei Tore, elf nun insgesamt in dieser Saison, dazu gefoulter Spieler vor dem Elfmeter, den sein Teamkollege Florent Muslija zum zwischenzeitlichen 2:2 verwandelte - so avancierte Leipertz zum Spieler des Tages in der 2. Liga, kicker-Note 1. Sein eigener Kommentar zu der außergewöhnlichen Leistung und seinen Zweitligatoren 50 und 51 (erzielt für Paderborn, Heidenheim und Ingolstadt): "Es werden auch wieder Spiele kommen, in denen gar nichts geht. Jetzt feiern dich alle, in drei Wochen sagen sie: Ist das ein Blinder …" Also: "Deswegen genieße ich jetzt den Moment." Denn, so glaubt der erfahrene Ex-Heidenheimer, die Leute werden eben eines Tages halt auch wieder fragen: "Wie kann der schon elf Tore haben?"

Das Wundertüten-Image seines Spielers bestätigt auch Paderborns Trainer. "Leipi ist extrem sprunghaft in allem, was er tut", sagt Lukas Kwasniok. "Du liebst ihn - und du verzweifelst mit ihm." Weil der 30-Jährige nicht nur Tore schießt, sondern: "Weil er auch manchmal wieder den Ball mit einem Kontakt irgendwohin leitet, wo man denkt: eieiei …" Für den Coach freilich zählt vor allem eines: "Er ist als Spieler wichtig, aber glauben Sie mir eines: Er ist ein unfassbar geiler Typ auf seine Art und Weise."