Kurz vor der EM: Serbien verlängert mit Nationalcoach Stojkovic

Serbien hat den Vertrag mit Nationalcoach Dragan Stojkovic vorzeitig bis 2026 verlängert. "Die Verlängerung unserer Zusammenarbeit mit Coach Stojkovic steht im Einklang mit den Ambitionen der FSS für die kommende Zeit", hieß es in der Verbandsmitteilung. er ehemalige Kapitän und Spielmacher ist seit März 2021 im Amt und führte die Serben erstmals zu zwei großen Turnieren in Folge. Bei der anstehenden EM in Deutschland trifft das Stojkovic-Team in der Gruppe C auf England, Slowenien und Dänemark.