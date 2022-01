Kurth als Leipziger Co-Trainer freigestellt

RB Leipzig hat Marco Kurth (43) von seinen bisherigen Aufgaben als Co-Trainer freigestellt. Das gaben die Sachsen am Montagvormittag bekannt.

Er ist nicht mehr länger Assistent in Leipzig: Marco Kurth. imago images

Das sei Resultat eines "konstruktiven Dialogs in der Winterpause", so die Leipziger in einer Stellungnahme: "Zu gegebener Zeit werden sich beide Seiten über eine mögliche weitere Zusammenarbeit austauschen."

Kurth war im Sommer 2017 als Nachwuchstrainer zu RB gewechselt. Er betreute die U 16 (2017/18), die U 17 (2018 bis 2020) und die U 19 (2020/21) als Cheftrainer, ehe er in dieser Spielzeit in den Trainerstab des Profi-Teams aufrückte.

Dass Kurths Position nicht neu besetzt wird, teilten die Leipziger ebenfalls mit. Das Trainerteam um Chefcoach Domenico Tedesco unterstützen entsprechend die Co-Trainer Andreas Hinkel und Max Urwantschky, Torwart-Trainer Frederik Gößling sowie die Athletiktrainer Ruwen Faller, Kai Kraft und Daniel Behlau.