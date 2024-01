KSC: Verlängert Gondorf? - Interesse an Rapp

Auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler ist Nicolai Rapp in den Fokus des Karlsruher SC gerückt. Derweil trägt sich ein anderer Abräumer mit dem Gedanken, noch ein Jahr dranzuhängen.

Es handelt sich dabei um Jerome Gondorf, dessen Vertrag bei den Badenern im Sommer ausläuft. Die Tendenz spricht dabei für eine nochmalige Vertragsverlängerung des aktuellen Kapitäns. Dies geht aus dem Statement des 35-Jährigen gegenüber den "Badischen Neuesten Nachrichten" hervor: "Das Bestreben ist da, dass ich noch ein Jahr mache."

Gondorf wägt noch ab

Allerdings schränkt der Routinier auch ein, dass man bei der Entscheidung "viele Dinge abwägen und sich auch selbst reflektieren" müsse. Auch stelle er sich die Frage, inwieweit er dem Team noch helfen und auch seinem eigenen Anspruch gerecht werden könne: "Schaffe ich noch 30, 32 Spiele von Beginn an?"

Bei der bisherigen Bilanz in dieser Saison ist alles beim Alten: Gondorf ist absolute Stammkraft und absolvierte 14 Partien, davon 13 von Beginn an (kicker-Note 3,12). Der gebürtige Karlsruher war 2020 vom SC Freiburg zu seinem Heimatverein in den Wildpark zurückgekehrt und gehört seitdem zu den Leistungsträgern.

Rapp im Anflug?

Vielleicht muss sich Gondorf in der Rückrunde neuer Konkurrenz stellen, denn auf dem Wunschzettel von Sportchef Sebastian Freis steht neben einem Stürmer Defensiv-Allrounder Nicolai Rapp von Werder Bremen.

Der KSC steht bezüglich dieser Personalie in Verhandlungen mit dem Bundesligisten, allerdings sucht der SVW noch nach Ersatz des kaum zum Zug gekommenen Rapp, so dass Geduld gefragt ist. Auch steht einer Verpflichtung eine Verletzung des 27-Jährigen im Weg, der an einer Fußverletzung laboriert. Rapp, in der letzten Saison im Winter-Transferfenster an den 1. FC Kaiserslautern verliehen, absolviert derzeit ein spezielles Programm mit Bremens Athletiktrainer, unter der Oberaufsicht der medizinischen Abteilung des Bundesligisten.

Eine Vollzugsmeldung kann sich also noch etwas hinziehen.