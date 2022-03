KSC muss mehrere Wochen auf Choi verzichten

Bittere Nachricht für den Karlsruher SC und Kyoung-Rok Choi: Der Südkoreaner hat sich einen Muskelfaserriss im linken Unterschenkel zugezogen und fällt damit länger aus.

Während sich seine Teamkollegen nach dem nervenaufreibenden Pokalspiel beim HSV in Hamburg auf das Zweitliga-Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (Samstag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vorbereiten, ist der ehemalige Kiezkicker Kyoung-Rok Choi schon wieder in Karlsruhe angekommen.

Der 26-Jährige hatte sich in besagtem Spiel früh verletzt und bereits in der 26. Minute ausgewechselt werden müssen. Am Freitagvormittag teilte der KSC die Diagnose mit: Muskelfaserriss am linken Unterschenkel. Choi werde damit "ein paar Wochen" ausfallen.

Ein herber Verlust für den Karlsruher SC, schließlich kam der offensive Mittelfeldspieler in der laufenden Saison in 21 von 24 Zweitliga-Partien zum Einsatz und erzielte dabei fünf Tore - zuletzt das 1:1 gegen Schalke.